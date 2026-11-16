पहले 26 जुलाई, फिर 25 अक्तूबर को होनी थी BPSC 72वीं पीटी परीक्षा, टली तो अब तक नहीं जारी हुई नई तारीख
बीपीएससी की 72वीं प्रारंभिक परीक्षा पहले 26 जुलाई फिर 25 अक्टूबर को टल गई। 1189 पदों के लिए अभ्यर्थी अब भी नई तारीख के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं।
महीनों की तैयारी रोज की पढ़ाई और हर बार एक ही नोटिस कि परीक्षा स्थगित हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए यह इंतजार अब थका देने वाला बन चुका है। पहले 26 जुलाई फिर 25 अक्टूबर। दोनों तारीखें निकल गईं। परीक्षा नहीं हुई।
कब क्या हुआ
आयोग ने जुलाई की शुरुआत में ऐलान किया था कि 72वीं प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई को होगी। परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक होनी थी और यह ऑफलाइन थी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र का इंतजार कर रहे थे। तभी 18 जुलाई को खबर आई कि आयोग ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर परीक्षा टाल दी है। नई तारीख बाद में बताने की बात कही गई। कुछ हफ्ते बाद अभ्यर्थियों को राहत मिली। अगस्त में आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया। उसमें 72वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए 25 अक्टूबर की तारीख रखी गई और कुल 1189 पदों का जिक्र था। लगा कि अब गाड़ी पटरी पर आ गई है। मगर ऐसा हुआ नहीं। अक्टूबर की शुरुआत में आयोग ने 25 अक्टूबर की परीक्षा भी रोक दी। इस बार भी वजह वही बताई गई यानी अपरिहार्य परिस्थितियां। किसी ठोस कारण का खुलासा नहीं हुआ। नई तारीख भी नहीं बताई गई।
अभ्यर्थियों की उलझन
इस देरी का सबसे ज्यादा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ा है जो बरसों से बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं। कोई कोचिंग की फीस भर रहा है। कोई घर से दूर किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा है। हर टली हुई तारीख का मतलब है कुछ और महीनों का खर्च और कुछ और महीनों की बेचैनी। एक दिक्कत और है। जब तारीख तय होती है तो पढ़ाई का एक ढर्रा बनता है। रिवीजन का समय तय होता है। मॉक टेस्ट का शेड्यूल बनता है। तारीख हटते ही यह पूरा ढांचा हिल जाता है। बार-बार ऐसा होने पर मन टूटता भी है।
आयोग की तरफ से क्या
आयोग का कहना है कि संशोधित कार्यक्रम अलग से नोटिस के जरिए बताया जाएगा। यानी नई तारीख केवल आयोग की अगली आधिकारिक सूचना से ही पता चलेगी। अब तक खोज में ऐसी कोई सूचना सामने नहीं आई है जिसमें नई तारीख घोषित की गई हो।
अभ्यर्थी अब क्या करें
सिर्फ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर भरोसा करें। सोशल मीडिया या टेलीग्राम चैनलों पर घूम रही तारीखों को सही न मानें। आधिकारिक पुष्टि के बिना किसी भी तारीख को अंतिम न समझने की सलाह दी गई है। तैयारी रोकें नहीं। पाठ्यक्रम का रिवीजन जारी रखें। पुराने प्रश्नपत्र हल करें। करेंट अफेयर्स पर नजर बनाए रखें। जब तारीख आएगी तब आप तैयार मिलेंगे। अफवाहों से दूर रहें। इंतजार लंबा हो सकता है पर घबराहट में कोई गलत फैसला लेना ठीक नहीं।
गौरतलब है कि सवाल अब यही है कि आयोग कब तक स्थिति साफ करेगा। 1,189 पदों के लिए यह भर्ती बिहार के कई विभागों की जरूरतों से जुड़ी है। जितनी देर होगी उतना ही आगे की प्रक्रिया यानी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार भी खिसकेगी। अभ्यर्थी आयोग से मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक पक्की तारीख और टलने की ठोस वजह बताई जाए। फिलहाल निगाहें आयोग की वेबसाइट पर टिकी हैं। जिस दिन नोटिस आएगा उसी दिन इस लंबे इंतजार का एक अध्याय खत्म होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव