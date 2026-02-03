Hindustan Hindi News
BPSC 72nd Vacancy : बीपीएससी 72वीं भर्ती को मिली 550 वैकेंसी, प्रीलिम्स 26 जुलाई को, कहां कितने पद

BPSC 72nd Vacancy : बीपीएससी 72वीं भर्ती को मिली 550 वैकेंसी, प्रीलिम्स 26 जुलाई को, कहां कितने पद

BPSC 72nd Vacancy Notification : बीपीएससी 72वीं की प्रारंभिक 26 जुलाई को होगी। इसके लिए अब तक 550 वैकेंसी प्राप्त हुई हैं। इसमें राजस्व अधिकारी के लिए 365, अनुमंडल संरक्षक पदाधिकारी के लिए 101 पद निर्धारित किए गए।

Feb 03, 2026 06:11 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
BPSC 72nd Vacancy Notification 2026 : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने वर्ष 2026-27 के लिए आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। आयोग ने सोमवार को जारी अधिसूचना में विभिन्न विभागों में चल रही और प्रस्तावित भर्तियों की परीक्षा तिथियां, परिणाम और साक्षात्कार के शेड्यूल की जानकारी दी है। कैलेंडर के मुताबिक 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीसीइई) की प्रारंभिक 26 जुलाई को होगी। इसके लिए अब तक 550 वैकेंसी प्राप्त हुई हैं। इसमें राजस्व अधिकारी के लिए 365, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत अनुमंडल संरक्षक पदाधिकारी के लिए 101 पद निर्धारित किए गए। ये नये पद सृजित किए गए हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। सीडीपीओ के 20 सहित सेल टैक्स में भी कुछ पद प्राप्त हुए हैं। अब तक पांच विभागों से 550 पद प्राप्त हुए हैं। आयोग अप्रैल 30 तक जितने पद प्राप्त होंगे, उन्हें समाहित करेगा।

टीआरइ -4 की भर्ती गायब

कैलेंडर में टीआरइ -4 को शामिल नहीं किया गया है। बीपीएससी को अब तक इस संबंध में अधियाचना प्राप्त नहीं हुई है। कैलेंडर के अनुसार 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीसीई) (2035 पद) का इंटरव्यू जारी है। रिजल्ट अप्रैल-मई में जारी कर दिया जाएगा। जबकि 71वीं सीसीई (1298 पद) का परिणाम जारी हो चुका है। इसकी मुख्य परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित है। 33वीं ज्यूडिशियल में 173 पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा 30 मई और एपीओ के 300 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 15 जुलाई को होगी।

असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर के 285 व असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के 285 पदों पर बहाली होगी। आयोग ने इन दोनों पदों के लिए परीक्षा तिथि जारी नहीं की गयी है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में शिक्षक के 62 पदों के लिए 17 व 18 जून परीक्षा प्रस्तावित है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के 47 पदों का रिजल्ट फरवरी में जारी कर दिया जायेगा। लोअर डिविजन क्लर्क (26 पद) भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट फरवरी में आएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नौ पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 30 मई को होगी।

एएसओ रिजल्ट मार्च में

असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 41 पदों का रिजल्ट मार्च में जारी किया जाएगा। सहायक रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऑफिस के 12 पदों के लिए इंटरव्यू फरवरी व रिजल्ट मार्च में आएगा। आईटीआई के वाइस प्रिसिंपल के 50 पदों के लिए साक्षात्कार फरवरी व मार्च में रिजल्ट जारी होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत सभी रिक्तियों का रिजल्ट मार्च में जारी होगा। असिस्टेंट टाउन प्लानर सुरवाइजर के 36 पदों के लिए इंटरव्यू 18 जुलाई को होगा। एकाउंड ऑडिटर के छह पदों के लिए अगस्त में इंटरव्यू होगा।

पोस्ट प्रारंभिक परीक्षा

पंचायती राज डिपार्टमेंट में ऑडिटर के 102 पद : पांच जुलाई

रिसर्च ऑफिसर रेवन्यू डिपार्टमेंट के तीन पद : 15 जुलाई

33वीं ज्यूडिशियल के 173 पद : 30 मई

एपीओ के 300 पद : 15 जुलाई

असिस्टेंट इनवायरमेंट साइंटिस्ट के 17 पद : 23 अप्रैल

असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के 12 पद : आठ से 15 अगस्त

बीपीएससी स्टेनोग्राफर के 15 पद : नौ मई

असिस्टेंट पब्लिक सेनेटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के 60 पद : 23 अप्रैल

एईडीओ की परीक्षा अप्रैल में होगी

स्पेशल शिक्षक के 7279 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो गयी है। रिजल्ट फरवरी में आएगा। असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर (एईडीओ) के 935 पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में होगी और रिजल्ट जून में आएगा। असिस्टेंट टाउन प्लानर के 36 पदों के लिए भर्ती परीक्षा नौ मई को होगी। रिजल्ट जून में आएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी तिथियां टेंटेटिव (संभावित) हैं और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव संभव है।

