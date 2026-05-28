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BPSC 72nd Vacancy : खुशखबरी, बीपीएससी 72वीं भर्ती में वैकेंसी बढ़ी, देखें अब कहां कितने पद

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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BPSC 72nd Vacancy 2026: बीपीएससी 72वीं  भर्ती परीक्षा 2026 के लिए शुद्धि-पत्र जारी किया गया है। आयोग ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक के पद बढ़ा दिए हैं।

BPSC 72nd Vacancy : खुशखबरी, बीपीएससी 72वीं भर्ती में वैकेंसी बढ़ी, देखें अब कहां कितने पद

BPSC 72nd Vacancy 2026: बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए शुद्धि-पत्र जारी किया है। आयोग ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक के पद बढ़ा दिए हैं। पहले विज्ञापन में इस पद के लिए 3 रिक्तियां थीं, जिन्हें संशोधित कर छह कर दी गई है। विभाग से प्राप्त संशोधित अधियाचना के बाद यह बदलाव किया गया है। अब 72वीं बीपीएससी पीटी के तहत कुल रिक्तियों की संख्या 1189 हो गई है। अभ्यर्थी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आवेदन की प्रक्रिया जारी है।

कहां कितने पद

- सबसे ज्यादा पद राजस्व अधिकारी (RO) के लिए 365 हैं।

- सहकारिता प्रसार पदाधिकारी - 130 पद

- अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (केवल महिलाओं के लिए) - 101 पद

- SDM/SDO के 100 पद

- ग्रामीण विकास पदाधिकारी - 65 पद

- DSP के 22

- राज्य-कर सहायक आयुक्त- 76 पद

- प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी- 70 पद

- नगर कार्यपालक पदाधिकारी -54

- श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी - 56

- आपूर्ति निरीक्षक - 31

- CDPO - 20

- वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी - 32

- अवर निर्वाचन पदाधिकारी (निर्वाचन विभाग): 7 पद

- अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक (मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग): 6 पद

- श्रम अधीक्षक (श्रम संसाधन विभाग): 10 पद

- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष (सहकारिता विभाग): 10 पद

- जिला अंकेक्षण पदाधिकारी (सहकारिता विभाग): 2 पद

- बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग, शिक्षा विभाग): 9 पद

- प्रोबेशन पदाधिकारी (गृह विभाग - कारा): 4 पद

- प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी (अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग): 5 पद

- प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग): 3 पद

बीपीएससी 72वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 31 मई 2026 है।

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शैक्षणिक योग्यता:

संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हालांकि, कुछ विशेष पदों जैसे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए वाणिज्य, गणित, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में स्नातक होना आवश्यक है।

आयु सीमा (01.08.2026 तक):

न्यूनतम आयु पद के अनुसार 20, 21 या 22 वर्ष । अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 42 वर्ष निर्धारित है।

परीक्षा का पैटर्न और चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में संपन्न होगी।

प्रारंभिक परीक्षा (PT): यह 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ (Objective) परीक्षा होगी, जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता, तो उसे विकल्प (E) चुनना अनिवार्य होगा। पीटी केवल एक जांच परीक्षा है, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए रिक्तियों के 10 गुना उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

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अन्य भर्तियां

वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने पांच भर्तियों के लिए साक्षात्कार की तारीख घोषित कर दी है। कनीय प्रयोगशाला सहायक, विधि पदाधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, जन-संपर्क पदाधिकारी और सिस्टम एनालिस्ट पदों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 10-12 जून और 16-17 जून 2026 को होंगे। साक्षात्कार पत्र इंटरव्यू से एक सप्ताह पहले वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर मिलेंगे।

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बीपीएससी आशुलिपिक परीक्षा 11 जून को

बिहार लोक सेवा आयोग ने आशुलिपिक पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 11 जून पटना के परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक एकल पाली में होगी। पेपर वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होगा। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती होगी। हर प्रश्न में ए, बी,सी, डी और ई यानी प्रयास नहीं किया गया के 5 विकल्प होंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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