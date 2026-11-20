बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स परीक्षा की तिथि घोषित, 5 लाख से ज्यादा आवेदकों में 1198 पदों पर मुकाबला
बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी 2027 रविवार को होगा।
बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी 2027 रविवार को होगा। पहले यह 25 अक्टूबर 2026 को होने वाली थी लेकिन इसे टाल दिया गया था। 25 अक्टूबर से पहले 26 जुलाई की तारीख थी। बीते कई दिनों से अभ्यर्थी तिथि की घोषणा की मांग कर रहे थे। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी आगे की अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in चेक करते रहें। इस भर्ती के जरिए 1198 वैकेंसी भरी जाएंगी।
परीक्षा का पैटर्न और चयन प्रक्रिया- चयन प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में संपन्न होगी।
प्रारंभिक परीक्षा (PT): यह 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ (Objective) परीक्षा होगी, जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता, तो उसे विकल्प (E) चुनना अनिवार्य होगा। पीटी केवल एक जांच परीक्षा है, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए रिक्तियों के 10 गुना उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
जो अभ्यर्थी प्रीलिम एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए क्वालीफाई होंगे। मेंस में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू में भाग लेना होगा। प्रक्रिया संपन्न होने के बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी। जो उम्मीदवार इसमें जगह बनाएंगे उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1186 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
अब क्या करें अभ्यर्थी
रोज के लक्ष्य तय रखें। पुराने प्रश्नपत्र हल करते रहें। करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाए रखें। और सबसे जरूरी बात यह कि खुद को थकने न दें। यह लंबी दौड़ है और जो टिका रहेगा वही आखिर में पहुंचेगा।
BPSC 71वीं मुख्य परीक्षा: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वॉटरमार्क दस्तावेज अनिवार्य
BPSC ने एकीकृत 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार, सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 71वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित कार्यक्रम के तहत दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। इसके लिए 1 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 तक की तारीख निर्धारित की गई है। BPSC ने अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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