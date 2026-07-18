BPSC 72nd Exam Postponed: 26 जुलाई को नहीं होगी बीपीएससी 72वीं पीटी परीक्षा, ऐन वक्त पर टला एग्जाम
बिहार लोक सेवा आयोग ने 26 जुलाई 2026 को होने वाली 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है और नई तारीख जल्द घोषित होगी।
BPSC 72nd Exam Postponed: बिहार में एसडीएम-डीएसपी बनने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) 72वीं संयुक्त (प्री) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे थे, तो फिलहाल आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। 26 जुलाई 2026 को होने वाली इस अहम परीक्षा को अचानक स्थगित कर दिया गया है। आयोग की तरफ से जारी की गई ताजा सूचना के मुताबिक, कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते ऐन मौके पर यह फैसला लिया गया है। इस मामले पर आयोग ने स्पष्ट किया है कि नई तारीखों की जानकारी बहुत जल्द आधिकारिक तौर पर जारी कर दी जाएगी।
पहले क्या था आयोग का मास्टरप्लान?
अगर हम कुछ दिन पीछे जाएं, तो आयोग ने बाकायदा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम की पूरी रूपरेखा साफ कर दी थी। पहले जारी हुए शेड्यूल के मुताबिक, 72वीं प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई 2026 (रविवार) को होनी पूरी तरह से तय थी। रविवार का दिन इसलिए चुना गया था ताकि बाहर से और दूर-दराज के इलाकों से आने वाले उम्मीदवारों को सफर करने और सेंटर तक पहुंचने में किसी तरह की कोई खास दिक्कत न हो। परीक्षा का समय भी दोपहर 12:00 बजे से लेकर 2:00 बजे तक फिक्स कर दिया गया था।
1230 पदों पर है बहाली
बता दें कि इस बार 72वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों के बीच एक अलग ही लेवल का जुनून देखने को मिल रहा था। वजह भी एकदम साफ थी। आयोग ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1230 पदों पर बंपर बहाली निकालने का ऐलान किया था। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आने से छात्रों का उत्साह सातवें आसमान पर था और कॉम्पीटिशन भी काफी कड़ा होने वाला था। सबसे खास बात यह रही कि महिला सशक्तिकरण की नीति को जमीन पर उतारते हुए, इन 1230 पदों में से 359 पद खास तौर पर महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। बिहार की आधी आबादी के लिए यह सच में एक सुनहरा मौका है, जहां वे सीधे सिस्टम का हिस्सा बनकर समाज में बड़े बदलाव ला सकती हैं। यही वजह है कि लड़कियों ने भी इस परीक्षा के लिए जमकर पसीना बहाया है।
एडमिट कार्ड का था इंतजार
परीक्षा में अब बमुश्किल हफ्ता भर ही बचा था। आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षा बिहार के अलग-अलग जिलों में बनाए गए चुनिंदा सेंटर्स पर ली जाएगी। बस, किस छात्र का परीक्षा केंद्र कहां पड़ेगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक कब एक्टिव होगा, इसी बात का इंतजार किया जा रहा था। कई छात्रों ने तो अपने आने-जाने के टिकट तक बुक करा लिए थे और रहने का जुगाड़ भी देख लिया था। लेकिन अब अचानक आए इस स्थगन आदेश ने छात्रों को थोड़ी मायूसी जरूर दी है, क्योंकि आखिरी वक्त में रिदम टूट जाने से काफी मानसिक उलझन होती है। फिलहाल, आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा की नई तारीख बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव