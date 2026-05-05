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BPSC 72वीं परीक्षा का नियम बदला, खाली छोड़ा सवाल तो कटेंगे नंबर; 'E' विकल्प भरना हुआ अनिवार्य

May 05, 2026 10:19 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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BPSC 72nd CCE Notification 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए ऑप्शन E को अनिवार्य कर दिया है।

BPSC 72वीं परीक्षा का नियम बदला, खाली छोड़ा सवाल तो कटेंगे नंबर; 'E' विकल्प भरना हुआ अनिवार्य

BPSC 72nd CCE prelims 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस बार की परीक्षा केवल पदों की संख्या के कारण ही नहीं, बल्कि परीक्षा पद्धति में किए गए बड़े बदलावों के कारण भी चर्चा में है। आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए 'E' विकल्प (ऑप्शन E) को अनिवार्य कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब प्रश्नों को बिना उत्तर दिए खाली छोड़ने पर उम्मीदवारों को पेनल्टी (जुर्माना) भरनी होगी।

इस नई व्यवस्था के तहत, यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता, तो उसे अनिवार्य रूप से विकल्प 'E' का चयन करना होगा। यदि वह प्रश्न को पूरी तरह खाली छोड़ देता है, तो उसके अंक काट लिए जाएंगे।

क्या है अनिवार्य 'E' विकल्प और पेनल्टी का गणित?

बीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्मेट में एक कड़ा बदलाव किया है। अब तक अभ्यर्थी जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते थे, उन्हें खाली छोड़ देते थे। लेकिन अब नियम बदल गए हैं। ओएमआर शीट पर हर प्रश्न के लिए पांच विकल्प (A, B, C, D और E) होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं पता है, तो आपको 'E' विकल्प को गोला करना होगा। यह दर्शाता है कि आपने जानबूझकर उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यदि आप न तो सही विकल्प चुनते हैं और न ही 'E' विकल्प को भरते हैं (यानी प्रश्न खाली छोड़ देते हैं), तो इसे एक गलत प्रयास माना जाएगा और 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग के रूप में पेनल्टी काटी जाएगी।

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भर्ती की डिटेल्स: 1230 पदों पर होगी बहाली

बिहार प्रशासनिक सेवा (SDM/वरीय समाहर्त्ता) -100 पद

पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के 22 पद

राजस्व अधिकारी - 365 पद

ग्रामीण विकास पदाधिकारी- 65 पद

राज्य-कर सहायक आयुक्त- 76 पद

सहकारिता प्रसार पदाधिकारी- 130 पद

प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी- 70 पद

आयोग ने कुल 1230 रिक्तियों की घोषणा की है। इनमें प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के कई प्रतिष्ठित पद शामिल हैं। इन पदों के अलावा अन्य पद शामिल हैं। कुल पदों में से 359 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

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आवेदन प्रक्रिया और योग्यता

72वीं संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का स्नातक (Graduation) पास होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्गों और महिलाओं के लिए इसमें नियमानुसार छूट दी गई है।

बायोमेट्रिक शुल्क का ध्यान रखें:

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन आवेदन के समय अपनी आधार संख्या जरूर दें। यदि कोई अभ्यर्थी आधार नंबर नहीं देता है, तो उसे पहचान के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 200 रुपये अतिरिक्त बायोमेट्रिक शुल्क का भुगतान करना होगा।

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परीक्षा की तैयारी और रणनीति

परीक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 'E' विकल्प अनिवार्य होने से अब छात्रों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब केवल सही उत्तर ढूंढना काफी नहीं है, बल्कि ओएमआर भरते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। एक भी गोला खाली छोड़ना आपके कुल स्कोर को कम कर सकता है। यह कदम ओएमआर शीट में परीक्षा के बाद होने वाली संभावित छेड़छाड़ को रोकने के लिए उठाया गया है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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