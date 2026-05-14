BPSC 72nd CCE 2026: सावधान! BPSC 72वीं परीक्षा में बैठने से पहले देख लें अपनी योग्यता, कहीं देर न हो जाए
BPSC 72nd CCE 2026: यदि आप भी बिहार में एसडीएम (SDM), डीएसपी (DSP) या प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) जैसे प्रतिष्ठित पदों पर काम करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इस परीक्षा के लिए कौन पात्र है और चयन की प्रक्रिया क्या होगी।
BPSC 72nd CCE 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। आयोग ने 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (72nd CCE) के आयोजन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.ac.in पर जारी हो गया है, 1186 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है।
यदि आप भी बिहार में एसडीएम (SDM), डीएसपी (DSP) या प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) जैसे प्रतिष्ठित पदों पर काम करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस परीक्षा के लिए कौन पात्र है और चयन की प्रक्रिया क्या होगी।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)
BPSC की इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना होता है। आयोग ने योग्यता के जो मानक तय किए हैं, वे इस प्रकार हैं:
शैक्षिक योग्यता: अभ्यर्थी के पास भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक (Graduation) की डिग्री होनी चाहिए। जो छात्र अपनी डिग्री के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी कुछ शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते मुख्य परीक्षा तक उनके पास रिजल्ट उपलब्ध हो।
आयु सीमा: सामान्य वर्ग (पुरुष) के लिए न्यूनतम आयु 20, 21 या 22 वर्ष (पद के अनुसार) और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित है। सामान्य वर्ग (महिला), पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पुरुष और महिला) के लिए आयु सीमा 42 वर्ष तक है।
शारीरिक मानक: डीएसपी (Bihar Police Service) जैसे पदों के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित ऊंचाई और सीने की माप अनिवार्य होती है।
चयन प्रक्रिया: तीन कठिन चरणों का सफर
BPSC की सफलता का रास्ता तीन महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरता है:
प्रारंभिक परीक्षा : यह पहला चरण है जो केवल क्वालीफाइंग प्रकृति का होता है। इसमें सामान्य अध्ययन (GS) का एक पेपर होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं।
मुख्य परीक्षा : प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवार ही इस चरण में पहुंचते हैं। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन के दो पेपर और एक निबंध का पेपर शामिल होता है। इसके अलावा एक वैकल्पिक विषय (Optional Subject) भी होता है जो अब केवल क्वालीफाइंग और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है।
इंटरव्यू: मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह चरण उम्मीदवार के व्यक्तित्व और प्रशासनिक सोच को परखने के लिए होता है।
पदों का विवरण और उम्मीदें
72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में सैकड़ों रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें अनुमंडल पदाधिकारी, राज्य कर सहायक आयुक्त, निर्वाचन अवर निर्वाचन पदाधिकारी और शिक्षा सेवा जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। BPSC की परीक्षा अब अधिक विश्लेषणात्मक हो गई है। उम्मीदवारों को बिहार के इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, पिछले एक साल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स की अच्छे से पढ़ाई सफलता की कुंजी है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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