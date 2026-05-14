Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

BPSC 72nd CCE 2026: सावधान! BPSC 72वीं परीक्षा में बैठने से पहले देख लें अपनी योग्यता, कहीं देर न हो जाए

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
share

BPSC 72nd CCE 2026: यदि आप भी बिहार में एसडीएम (SDM), डीएसपी (DSP) या प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) जैसे प्रतिष्ठित पदों पर काम करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इस परीक्षा के लिए कौन पात्र है और चयन की प्रक्रिया क्या होगी।

BPSC 72nd CCE 2026: सावधान! BPSC 72वीं परीक्षा में बैठने से पहले देख लें अपनी योग्यता, कहीं देर न हो जाए

BPSC 72nd CCE 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। आयोग ने 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (72nd CCE) के आयोजन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.ac.in पर जारी हो गया है, 1186 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है।

यदि आप भी बिहार में एसडीएम (SDM), डीएसपी (DSP) या प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) जैसे प्रतिष्ठित पदों पर काम करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस परीक्षा के लिए कौन पात्र है और चयन की प्रक्रिया क्या होगी।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)

BPSC की इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना होता है। आयोग ने योग्यता के जो मानक तय किए हैं, वे इस प्रकार हैं:

शैक्षिक योग्यता: अभ्यर्थी के पास भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक (Graduation) की डिग्री होनी चाहिए। जो छात्र अपनी डिग्री के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी कुछ शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते मुख्य परीक्षा तक उनके पास रिजल्ट उपलब्ध हो।

ये भी पढ़ें:झटका, बीपीएससी 72वीं भर्ती में 44 पद घटे, कौन सी वैकेंसी हटाईं, अब कहां कितने पद

आयु सीमा: सामान्य वर्ग (पुरुष) के लिए न्यूनतम आयु 20, 21 या 22 वर्ष (पद के अनुसार) और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित है। सामान्य वर्ग (महिला), पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पुरुष और महिला) के लिए आयु सीमा 42 वर्ष तक है।

शारीरिक मानक: डीएसपी (Bihar Police Service) जैसे पदों के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित ऊंचाई और सीने की माप अनिवार्य होती है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! BPSC 72वीं का नोटिफिकेशन जारी, 1230 पदों पर होगी बंपर बहाली

चयन प्रक्रिया: तीन कठिन चरणों का सफर

BPSC की सफलता का रास्ता तीन महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरता है:

प्रारंभिक परीक्षा : यह पहला चरण है जो केवल क्वालीफाइंग प्रकृति का होता है। इसमें सामान्य अध्ययन (GS) का एक पेपर होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं।

मुख्य परीक्षा : प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवार ही इस चरण में पहुंचते हैं। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन के दो पेपर और एक निबंध का पेपर शामिल होता है। इसके अलावा एक वैकल्पिक विषय (Optional Subject) भी होता है जो अब केवल क्वालीफाइंग और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है।

इंटरव्यू: मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह चरण उम्मीदवार के व्यक्तित्व और प्रशासनिक सोच को परखने के लिए होता है।

ये भी पढ़ें:कब आएगा चौथी बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन, नए शिक्षा मंत्री का आया बयान

पदों का विवरण और उम्मीदें

72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में सैकड़ों रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें अनुमंडल पदाधिकारी, राज्य कर सहायक आयुक्त, निर्वाचन अवर निर्वाचन पदाधिकारी और शिक्षा सेवा जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। BPSC की परीक्षा अब अधिक विश्लेषणात्मक हो गई है। उम्मीदवारों को बिहार के इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, पिछले एक साल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स की अच्छे से पढ़ाई सफलता की कुंजी है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
BPSC BPSC Recruitment
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।