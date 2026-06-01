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BPSC 72nd CCE 2026: बिहार 72वीं संयुक्त परीक्षा के लिए 5 लाख से अधिक लोगों ने भरा फॉर्म, 1189 पदों पर होगी भर्ती

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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BPSC 72nd Prelims: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा, 2026 के लिए लगभग 5 लाख 15 हजार ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। 

BPSC 72nd CCE 2026: बिहार 72वीं संयुक्त परीक्षा के लिए 5 लाख से अधिक लोगों ने भरा फॉर्म, 1189 पदों पर होगी भर्ती

BPSC 72nd CCE 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा, 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुकी है। इस बार राज्य के प्रशासनिक पदों पर आसीन होने के लिए छात्रों के बीच अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, निर्धारित आवेदन अवधि के दौरान आयोग को लगभग 5 लाख 15 हजार ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि एक नया कीर्तिमान है।

71वीं परीक्षा के मुकाबले आवेदकों की संख्या में भारी उछाल

इस वर्ष आए आवेदनों की संख्या ने पिछले साल के रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया है। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इससे पूर्व आयोजित की गई 'एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा' के लिए लगभग 4,71,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसकी तुलना में इस बार लगभग 44,000 अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदकों की संख्या में आया यह भारी उछाल साफ दर्शाता है कि युवाओं में सरकारी सेवा, विशेषकर बिहार प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के प्रति क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है।

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आखिरी दिनों में उमड़ा 'आवेदकों का सैलाब'

इस पूरी आवेदन प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू इसका आखिरी दौर रहा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि के संबंध में पहले ही बार-बार याद कराया गया था और सचेत किया गया था कि वे समय रहते अपना फॉर्म भर लें। इसके बावजूद, हमेशा की तरह लाखों छात्रों ने अंतिम समय सीमा का इंतजार किया।

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नतीजतन, आखिरी के दो दिनों में आयोग की वेबसाइट पर आवेदनों की बाढ़ आ गई। 30 मई 2026 को अंतिम तिथि से ठीक एक दिन पहले लगभग 90,180 आवेदन समर्पित किए गए। 31 मई 2026 आखिरी दिन यह आंकड़ा और बढ़ गया और लगभग 91,630 आवेदन जमा किए गए।

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आयोग की छात्रों से अपील: भविष्य में न दोहराएं यह गलती

इस स्थिति को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश और अपेक्षा जारी की है। आयोग ने कहा है कि अंतिम समय में सर्वर डाउन होने, पेमेंट फंसने या तकनीकी दिक्कतों के कारण होने वाली असुविधाओं से बचने के लिए छात्रों को अपनी आदत बदलनी होगी। अभ्यर्थियों से यह दृढ़ अपेक्षा की जाती है कि वे भविष्य में किसी भी परीक्षा के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर लें। इससे न केवल छात्रों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आयोग भी पूरी आवेदन प्रक्रिया का संचालन और अधिक सुगमता व पारदर्शिता से कर सकेगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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