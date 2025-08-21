BPSC 71th Exam 2025: 13 सितंबर को प्री परीक्षा, bpsc.bihar.gov.in पर जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड

BPSC 71th Exam 2025 Admit Card: BPSC ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 13 सितंबर को होगी। इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द जारी होगा, जिसका इंतजार हजारों अभ्यर्थियों को है।

BPSC 71th Exam 2025 Admit Card: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) 2025 की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवार एडमिट कार्ड के आने का इंतजार कर रहें हैं। पहले आयोग ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा की प्रारंभिक तिथि में पहले ही संशोधन कर दिया है। पहले यह परीक्षा 10 सितंबर को होने वाली थी, अब यह 13 सितंबर को निर्धारित है।

BPSC 71th Exam 2025 Admit Card: एडमिट कार्ड कब होगा जारी? परीक्षा के नजदीक आते ही उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) के जारी होने का भी बेसब्री से इंतजार है। BPSC द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, BPSC 2025 के एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग दस दिन पहले ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे। इन प्रवेश पत्रों के सितंबर के पहले सप्ताह में ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और किसी भी संभावित अपडेट के लिए आयोग की वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें और किसी भी फर्जी जानकारी से बचें।

BPSC 71th Exam 2025 Admit Card: रिक्तियों की संख्या में वृद्धि उम्मीदवारों के लिए एक और अत्यंत उत्साहजनक खबर यह है कि आयोग ने BPSC 2025 की रिक्तियों की संख्या में प्रभावशाली वृद्धि की है। पहले घोषित रिक्तियों की तुलना में, अब कुल रिक्तियों की संख्या बढ़कर 1,298 हो गई है। यह निश्चित रूप से उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक विकास है जो इस प्रतिष्ठित सरकारी सेवा में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, क्योंकि अधिक रिक्तियों का सीधा अर्थ अधिक चयन के अवसर होते हैं। यह बदलाव प्रतिस्पर्धा के माहौल में एक नई आशा लेकर आया है।

BPSC 71वीं CCE 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना 2 जून, 2025 को ऑनलाइन माध्यम से जारी की गई थी, जिसने लाखों उम्मीदवारों को आकर्षित किया था। इस अधिसूचना में परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विवरण, जैसे पात्रता मानदंड, पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न, विस्तार से शामिल थे। उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 निर्धारित की गई थी, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई थी।