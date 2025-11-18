Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़bpsc 71st pt result 2025 cutoff detailed category wise list 14261 qualified prelims pet next stage updates
BPSC 71st Prelims Result 2025: बीपीएससी 71वीं पीटी रिजल्ट का PDF, देखें कट ऑफ

BPSC 71st Prelims Result 2025: बीपीएससी 71वीं पीटी रिजल्ट का PDF, देखें कट ऑफ

संक्षेप: bpsc 71st pt result 2025 cutoff : बीपीएससी 71वीं पीटी का परिणाम जारी कर दिया गया है, इसके साथ ही विभिन्न श्रेणियों के कटऑफ सामने आए। कुल 14261 अभ्यर्थी सफल हुए। 

Tue, 18 Nov 2025 11:11 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
bpsc 71st pt result 2025 cutoff , BPSC 71st Prelims Result 2025 : बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का नतीजा देर शाम जारी कर दिया। आयोग ने आधिकारिक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि कुछ ही घंटों में परीक्षार्थी अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। आयोग ने बीपीसीएस 71वीं पीटी रिजल्ट के पीडीएफ के साथ कॉटऑफ भी जारी कर दिया है।

कटऑफ की बात करें तो कई श्रेणियों में उम्मीद से ज्यादा कटऑफ दर्ज किया गया है। सामान्य वर्ग का कटऑफ 88 रहा, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए यह 78 रहा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का कटऑफ 82.33 और EWS महिला के लिए 73.33 रहा। अनुसूचित जाति (SC) का कटऑफ 72 और SC महिला का 60.33 तय हुआ। अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 71.33 और ST महिला के लिए 65.67 कटऑफ घोषित किया गया। पिछड़ा वर्ग (BC) का कटऑफ 84, BC महिला का 73.67, तथा अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और EBC महिला दोनों के लिए 71.33 रखा गया। BCL श्रेणी का कटऑफ 71.67 और स्वतंत्रता सेनानी पोते (Freedom Fighter Grandchild) का 66 घोषित किया गया। विकलांगता वर्गों में VI के लिए 59.33, DD के लिए 48, OH के लिए 68.33 और MD के लिए 48.33 अंक निर्धारित हुए।

bpsc 71st pt result 2025 cutoff : यहां देखें बीपीएससी 71वीं की कटऑफ लिस्ट

  • अनारक्षित श्रेणी - 88
  • अनारक्षित महिला - 78
  • ईडब्ल्यूएस श्रेणी - 82.33
  • ईडब्ल्यूएस महिला - 73.33
  • एससी - 72
  • एससी - 60.33
  • एसटी - 71.33
  • एसटी महिला - 65.67
  • ईबीसी - 71.33,
  • ईबीसी महिला - 71.33
  • बीसी - 84
  • बीसी महिला - 73.67
  • बीसीएल श्रेणी - 71.67
  • विकलांगता वर्गों में VI - 59.33, DD - 48, OH - 68.33, MD - 48.33
  • पूर्व-स्वतंत्रता सेनानी ग्रैंडचाइल्ड श्रेणी - 66

bpsc 71st pt result 2025 cutoff : 13 सिंतबर को आयोजित हुई थी परीक्षा

13 सितंबर 2025 को बिहार के 37 जिलों में स्थित 912 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल 4,71,012 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 3,16,762 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। बड़े पैमाने पर हुई इस परीक्षा ने एक बार फिर साबित किया कि BPSC की भर्ती प्रक्रिया राज्य की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है।

bpsc 71st pt result 2025 cutoff : 14261 उम्मीदवार सफल

जारी किए गए नतीजों के अनुसार, कुल 14,261 अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया गया है। इनमें से 13,368 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए चुना गया है। इसके अलावा पुलिस विभाग से जुड़े पदों को PET के लिए योग्य माना गया है।

इस परीक्षा के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वित्त सेवा और कई महत्वपूर्ण विभागों में पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यही वजह है कि हर साल लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं और कटऑफ से लेकर परिणाम तक हर अपडेट पर उनकी नजर बनी रहती है।

यहां डाउनलोड करें - BPSC 71st Prelims Result 2025 PDF

