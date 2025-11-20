Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BPSC 71st Prelims Marksheet Download Pdf : bihar bpsc 71st cce pt marksheet out direct link
BPSC 71st Prelims Marksheet Download Link : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स मार्कशीट जारी, डायरेक्ट लिंक

BPSC 71st Prelims Marksheet Download Link : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स मार्कशीट जारी, डायरेक्ट लिंक

संक्षेप: BPSC 71st Prelims Marksheet Download Pdf : बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के दो दिन बाद गुरुवार को इसकी मार्कशीट जारी कर दी है। अभ्यर्थी bpsc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं कि उनके कितने मार्क्स आए हैं।

Thu, 20 Nov 2025 04:00 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

BPSC 71st Prelims Marksheet Download Pdf : बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के दो दिन बाद गुरुवार को इसकी मार्कशीट जारी कर दी है। अभ्यर्थी bpsc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं कि उनके कितने मार्क्स आए हैं। बीपीएससी ने एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया था। 14,261 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है। आयोग ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल 13,368 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए और 893 अभ्यर्थियों को वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी पदों के लिए सफल घोषित किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या रही कटऑफ

कटऑफ की बात करें तो कई श्रेणियों में उम्मीद से ज्यादा कटऑफ दर्ज किया गया है। सामान्य वर्ग का कटऑफ 88 रहा, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए यह 78 रहा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का कटऑफ 82.33 और EWS महिला के लिए 73.33 रहा। अनुसूचित जाति (SC) का कटऑफ 72 और SC महिला का 60.33 तय हुआ। अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 71.33 और ST महिला के लिए 65.67 कटऑफ घोषित किया गया। पिछड़ा वर्ग (BC) का कटऑफ 84, BC महिला का 73.67, तथा अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और EBC महिला दोनों के लिए 71.33 रखा गया। BCL श्रेणी का कटऑफ 71.67 और स्वतंत्रता सेनानी पोते (Freedom Fighter Grandchild) का 66 घोषित किया गया। विकलांगता वर्गों में VI के लिए 59.33, DD के लिए 48, OH के लिए 68.33 और MD के लिए 48.33 अंक निर्धारित हुए।

bpsc 71st pt result 2025 cutoff : यहां देखें बीपीएससी 71वीं की कटऑफ लिस्ट

अनारक्षित श्रेणी - 88

अनारक्षित महिला - 78

ईडब्ल्यूएस श्रेणी - 82.33

ईडब्ल्यूएस महिला - 73.33

एससी - 72

एससी - 60.33

एसटी - 71.33

एसटी महिला - 65.67

ईबीसी - 71.33,

ईबीसी महिला - 71.33

बीसी - 84

बीसी महिला - 73.67

बीसीएल श्रेणी - 71.67

विकलांगता वर्गों में VI - 59.33, DD - 48, OH - 68.33, MD - 48.33

पूर्व-स्वतंत्रता सेनानी ग्रैंडचाइल्ड श्रेणी - 66

13 सितंबर 2025 को बिहार के 37 जिलों में स्थित 912 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल 4,71,012 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 3,16,762 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
BPSC BPSC EXAM bpsc tre
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।