BPSC 71st Prelims Marksheet Download Link : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स मार्कशीट जारी, डायरेक्ट लिंक

Thu, 20 Nov 2025 04:00 PM

BPSC 71st Prelims Marksheet Download Pdf : बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के दो दिन बाद गुरुवार को इसकी मार्कशीट जारी कर दी है। अभ्यर्थी bpsc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं कि उनके कितने मार्क्स आए हैं। बीपीएससी ने एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया था। 14,261 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है। आयोग ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल 13,368 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए और 893 अभ्यर्थियों को वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी पदों के लिए सफल घोषित किया गया है।

क्या रही कटऑफ कटऑफ की बात करें तो कई श्रेणियों में उम्मीद से ज्यादा कटऑफ दर्ज किया गया है। सामान्य वर्ग का कटऑफ 88 रहा, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए यह 78 रहा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का कटऑफ 82.33 और EWS महिला के लिए 73.33 रहा। अनुसूचित जाति (SC) का कटऑफ 72 और SC महिला का 60.33 तय हुआ। अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 71.33 और ST महिला के लिए 65.67 कटऑफ घोषित किया गया। पिछड़ा वर्ग (BC) का कटऑफ 84, BC महिला का 73.67, तथा अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और EBC महिला दोनों के लिए 71.33 रखा गया। BCL श्रेणी का कटऑफ 71.67 और स्वतंत्रता सेनानी पोते (Freedom Fighter Grandchild) का 66 घोषित किया गया। विकलांगता वर्गों में VI के लिए 59.33, DD के लिए 48, OH के लिए 68.33 और MD के लिए 48.33 अंक निर्धारित हुए।

