BPSC 71st Prelims Exam : बीपीएससी 71वीं पीटी में 50 फीसदी से कम गोला रंगने वाले शक की सूची में

बीपीएससी 71वीं पीटी में सही से रॉल नंबर का गोला नहीं रंगने वाले अभ्यर्थियों का ओएमआर रद्द कर दिया जाएगा। 13 सितम्बर को आयोजित बीपीएससी 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर यह निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में 32 केन्द्रों पर यह परीक्षा होगी। सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि 11 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। 12 से 2 बजे तक एक पाली में यह परीक्षा है। परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों के सामने ही ओएमआर को फोल्ड कर बंद किया जाएगा। आयोग ने निर्देश दिया है कि परीक्षार्थी ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त कॉपी लेकर आएंगे। इसपर वीक्षक अभ्यर्थियों से हस्ताक्षर कराकर केन्द्राधीक्षक के पास जमा कर देंगे। परीक्षा समाप्ति से पहले किसी को भी परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

50 फीसदी से कम गोला रंगने वाले संदेहास्पद सूची में सभी केन्द्र अधीक्षकों को हिदायत दी गई है कि ओएमआर शीट में 50 फीसदी से कम गोला रंगने वाले को संदेहास्पद की सूची में रखेंगे। इसके लिए आयोग द्वारा एक निगरानी सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों का रॉल नंबर दर्ज किया जाएगा। इसमें कारण देते हुए इनकी संदेहास्पद स्थिति को लिखा जाएगा। स्टैटिक मजिस्ट्रेट वीक्षकों की ड्यूटी परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले लगाएंगे। कदाचारमुक्त परीक्षा को लेकर सभी केन्द्रों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

नियंत्रण कक्ष से होगी परीक्षा की मॉनिटरिंग कदाचारमुक्त परीक्षा के संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल जैमर एवं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। डीएम सुब्रत कुमार सेन एवं एसएसपी सुशील कुमार ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में संयुक्त ब्रीफिंग कर निर्देश जारी किये। दोनों अधिकारियों ने कहा कि आयोग की मार्गदर्शिका एवं दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। परीक्षा की सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए समाहरणालय सभा कक्ष के ऊपरी तल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका प्रभार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपा गया है।