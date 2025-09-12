BPSC 71st Prelims Exam guidelines: CCE Bihar 71st PT Exam instructions and rules timing time documents list BPSC 71st PT Exam : बीपीएससी 71वीं कल, ढाई घंटा पहले पहुंचें, घड़ी बैन, डॉक्यूमेंट लिस्ट समेत 10 नियम, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BPSC 71st Prelims Exam guidelines: CCE Bihar 71st PT Exam instructions and rules timing time documents list

BPSC 71st PT Exam : बीपीएससी 71वीं कल, ढाई घंटा पहले पहुंचें, घड़ी बैन, डॉक्यूमेंट लिस्ट समेत 10 नियम

BPSC 71st Prelims Exam guidelines: बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को ढाई घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी है। परीक्षा 12 बजे शुरू होगी। 1 घंटे पहले यानी 11 बजे परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 09:08 AM
share Share
Follow Us on
BPSC 71st PT Exam : बीपीएससी 71वीं कल, ढाई घंटा पहले पहुंचें, घड़ी बैन, डॉक्यूमेंट लिस्ट समेत 10 नियम

BPSC 71st Prelims Exam Guidelines : बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा कल 13 सितंबर को सिंगल शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को ढाई घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी है। परीक्षा केंद्र पर 9.30 बजे से प्रवेश शुरू हो जाएगा। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई कागजात, सामान, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट या सामान्य वॉच अथवा अन्य आपत्तिजनक सामान या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व से ही तथा परीक्षा समाप्त होने तक लगातार सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे गोपनीय सामग्री सील खोलकर निकालना एवं पैक करना तथा सभी परीक्षा कक्ष में परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के चेहरे पर विशेष ध्यान देते हुए वीडियोग्राफी कराएंगे।

यहां जानें परीक्षा से जुड़े अहम नियम

1. 1 घंटा पहले बंद होंगे गेट

बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को ढाई घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी है। परीक्षा 12 बजे शुरू होगी। 1 घंटे पहले यानी 11 बजे परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। 11 बजे के बाद किसी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि कुछ उम्मीदवार 11:02 बजे तक पहुंचने की बात कहते हैं, लेकिन इस बार किसी भी हाल में 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे और अपनी तैयारी उसी अनुसार करें। परीक्षा के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सभी अभ्यर्थी परीक्षा प्रारम्भ होने के 50 मिनट पूर्व आवंटित स्थान ग्रहण कर लें।

2. क्या लाएं साथ

बीपीएससी 71वीं पीटी को लेकर जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी अभ्यर्थियों को अपने ई एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जानी होगी। परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड की एक कॉपी वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सौंपना होगा। इसके अलावा ई एडमिट कार्ड में जिस फोटो आईडी का जिक्र किया गया है, वह फोटो आईडी भी साथ लाएं।

3. ये चीजें बैन

परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट या सामान्य वॉच आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना या उपयोग बैन है। अगर किसी अभ्यर्थी के पास एग्जाम रूम में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान पाया गया उसे कदाचार माना जाएगा। मार्कर, व्हाइट फ्लूड, ब्लेड, इरेजर को परीक्षा कक्ष में ले जाना वर्जित है। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल के साथ एंट्री नहीं दी जाएगी।

4- अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड में सुनिश्चित कर लें कि रोल नंबर के साथ बार कोड स्पष्ट रूप से छपा हो।

5. नेगेटिव मार्किंग

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। यदि उत्तर पत्रक में एक बार अंकित किये गये उत्तर को बदलने के लिए मार्कर, व्हाइट फ्लूड, इरेजर का प्रयोग किया जाता है तो उसे एक से अधिक उत्तर मानते हुए गलत उत्तर के लिए एक तिहाई (1/3) अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा।

6. कोई आपत्ति हो तो एग्जाम के 48 घंटे में दर्ज कराएं

परीक्षा समाप्त होने के 48 घंटे के अंदर अभ्यर्थी यदि किसी प्रश्न पत्र या परीक्षा से संबंधित अनियमितता की जानकारी रखते हैं तो वे एफिडेविट अपलोड करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आयोग ने आश्वासन दिया कि ऐसी शिकायतों की 72 घंटे के भीतर जांच की जाएगी।

7. अभ्यर्थी ई ए़डमिट कार्ड डाउनलोड करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उनके अनुक्रमांक के साथ बारकोड स्पष्ट रूप से छपा हुआ हो।

ये भी पढ़ें:बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा केंद्र का पता बदला, यहां देखें नोटिस

8. जिनकी फोटो व हस्ताक्षर साफ नहीं

बीपीएससी ने एग्जाम सेंटर डिटेल्स जारी करने के साथ यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर का इमेज रिक्त/अस्पष्ट एवं अपठनीय है, वैसे अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कागजात/साक्ष्य, परीक्षा की निर्धारित तिथि 13 सितंबर 2025 को संबंधित परीक्षा केंद्र के केन्द्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करना होगा।

बीपीएससी ने नोटिस में कहा -

- अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्णरूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करेंगे।

. राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित दो रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई-प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे। दूसरा फोटो ई-प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति से संबंधित परीक्षा पर केन्द्राधीक्षक के समक्ष चिपकाएंगे।

- अभ्यर्थी पहचान के लिए ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किये गये पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस लाना सुनिश्चित करेंगे।

- केन्द्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपर्युक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान/सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।

9. प्रश्न पुस्तिका को अपने साथ ले जाने की अनुमति

उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थी सभी डिटेल्स डालते करते हुए अपना हस्ताक्षर हिन्दी एवं अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा खत्म होने के बाद ही परीक्षा कक्ष/परिसर छोड़ेंगे। परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थी प्रश्न पुस्तिका को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। ओएमआर शीट में कोई भी चिन्ह नहीं बनाएँ, केवल नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें।

10. कदाचार में लिप्त पाये जाने पर 5 साल का बैन

कदाचार में लिप्त पाये जाने/परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाये जाने पर परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी पाँच वर्षों के लिए एवं परीक्षा से संबंधित भ्रामक/सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में तीन वर्षों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा। परीक्षा में उम्मीदवारों को कदाचार में लिप्त पाये जाने पर बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत दंडत्मक कार्रवाई की जायेगी।

प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के चरणों से गुजरने के बाद ही उम्मीदवारों का अंतिम चयन होगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। जिसमें कुल 150 अंकों का सामान्य अध्ययन का एक ही पेपर होगा।

BPSC BPSC EXAM BPSC Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।