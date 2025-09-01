bpsc 71st prelims exam date 2025 schedule announced for september 13 on 12 pm to 2 pm BPSC 71th Exam 2025: खत्म हुआ सस्पेंस, नहीं टलेगी पीटी परीक्षा; आयोग ने तय किया टाइम और डेट, Career Hindi News - Hindustan
BPSC 71th Exam 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने बहुप्रतीक्षित 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CCE) की तारीख और समय का ऐलान कर दिया है। 

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 02:35 PM
BPSC 71th Exam 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सोमवार को बड़ी घोषणा करते हुए 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का टाले जाने क सस्पेंस को पूरी तरह खारिज करते हुए तारीख और समय का ऐलान कर दिया है। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक तय किया गया है।

यह परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में बने परीक्षा केंद्रों पर एकसाथ कराई जाएगी। आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा और परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।

बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा राज्य की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में गिनी जाती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इसमें शामिल होकर प्रशासनिक सेवाओं में जगह बनाने का सपना देखते हैं। इस बार भी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड

आयोग जल्द ही एडमिट कार्ड भी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा, जिसे उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही पर अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।

