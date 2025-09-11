BPSC 71st Prelims : बीपीएससी 71वीं परीक्षा में 1 घंटा पहले बंद होगा गेट, क्या लाना अनिवार्य, क्या बैन, 10 नियम

BPSC 71st Prelims Exam : बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को सिंगल शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को ढाई घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी है। परीक्षा केंद्र पर 9.30 बजे से प्रवेश शुरू हो जाएगा।

BPSC 71st Prelims Exam : बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को सिंगल शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को ढाई घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी है। परीक्षा केंद्र पर 9.30 बजे से प्रवेश शुरू हो जाएगा। छात्रों को हर हाल तक एंट्री कर लेना है। 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा, गेट बंद कर दिया जाएगा। यानी छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले आना होगा। कुल 37 जिलों के 912 केंद्रों पर 4 लाख 70 हजार 528 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। बीपीएससी ने परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसे में वे सोच समझकर उत्तर दें। गलत उत्तर के चलते काफी अभ्यर्थी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाते।

यहां जानें परीक्षा से जुड़े अहम नियम 1. 1 घंटा पहले बंद होंगे गेट बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को ढाई घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी है। परीक्षा 12 बजे शुरू होगी। 1 घंटे पहले यानी 11 बजे परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। 11 बजे के बाद किसी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि कुछ उम्मीदवार 11:02 बजे तक पहुंचने की बात कहते हैं, लेकिन इस बार किसी भी हाल में 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे और अपनी तैयारी उसी अनुसार करें।

2. क्या लाएं साथ बीपीएससी 71वीं पीटी को लेकर जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी अभ्यर्थियों को अपने ई एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जानी होगी। परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड की एक कॉपी वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सौंपना होगा। इसके अलावा ई एडमिट कार्ड में जिस फोटो आईडी का जिक्र किया गया है, वह फोटो आईडी भी साथ लाएं।

3. ये चीजें बैन परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना या उपयोग बैन है। अगर किसी अभ्यर्थी के पास एग्जाम रूम में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान पाया गया उसे कदाचार माना जाएगा। मार्कर, व्हाइट फ्लूड, ब्लेड, इरेजर को परीक्षा कक्ष में ले जाना वर्जित है।

4- अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड में सुनिश्चित कर लें कि रोल नंबर के साथ बार कोड स्पष्ट रूप से छपा हो।

5. नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

6. कोई आपत्ति हो तो एग्जाम के 48 घंटे में दर्ज कराएं परीक्षा समाप्त होने के 48 घंटे के अंदर अभ्यर्थी यदि किसी प्रश्न पत्र या परीक्षा से संबंधित अनियमितता की जानकारी रखते हैं तो वे एफिडेविट अपलोड करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आयोग ने आश्वासन दिया कि ऐसी शिकायतों की 72 घंटे के भीतर जांच की जाएगी।

7. अभ्यर्थी ई ए़डमिट कार्ड डाउनलोड करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उनके अनुक्रमांक के साथ बारकोड स्पष्ट रूप से छपा हुआ हो।

8. जिनकी फोटो व हस्ताक्षर साफ नहीं बीपीएससी ने एग्जाम सेंटर डिटेल्स जारी करने के साथ यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर का इमेज रिक्त/अस्पष्ट एवं अपठनीय है, वैसे अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कागजात/साक्ष्य, परीक्षा की निर्धारित तिथि 13 सितंबर 2025 को संबंधित परीक्षा केंद्र के केन्द्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करना होगा।

बीपीएससी ने नोटिस में कहा -

- अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्णरूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करेंगे।

. राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित दो रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई-प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे। दूसरा फोटो ई-प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति से संबंधित परीक्षा पर केन्द्राधीक्षक के समक्ष चिपकाएंगे।

- अभ्यर्थी पहचान के लिए ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किये गये पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस लाना सुनिश्चित करेंगे।

- केन्द्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपर्युक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान/सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।

9. प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के चरणों से गुजरने के बाद ही उम्मीदवारों का अंतिम चयन होगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। जिसमें कुल 150 अंकों का सामान्य अध्ययन का एक ही पेपर होगा।