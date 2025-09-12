BPSC 71st Prelims Exam : Change of exam center address before BPSC 71st PT Exam see latest notice BPSC 71st Prelims Exam : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा से ऐन पहले केंद्र का पता बदला, देखें नोटिस, Career Hindi News - Hindustan
BPSC 71st Prelims Exam : Change of exam center address before BPSC 71st PT Exam see latest notice

BPSC 71st Prelims Exam : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा से ऐन पहले केंद्र का पता बदला, देखें नोटिस

BPSC 71st Prelims Exam : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा 13 सितंबर को बिहार राज्य के 37 जिलों के 912 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होने जा रही है। पीटी परीक्षा से ऐन पहले आयोग ने समस्तीपुर के एक परीक्षा केंद्र के पते में मामूली संशोधन किया है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 06:46 AM
BPSC 71st Prelims Exam : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा कल 13 सितंबर को सिंगल शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बिहार राज्य के 37 जिलों के 912 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होने जा रही है। पीटी परीक्षा से ऐन पहले आयोग ने समस्तीपुर के एक परीक्षा केंद्र के पते में मामूली संशोधन किया है। जिन अभ्यर्थियों का रोल नंबर 229373 से 229612 के बीच है, उनके परीक्षा केंद्र के पते में बदलाव किया गया है। पहले परीक्षा केंद्र का पता कोड एसएएम6239 , उच्च माध्यमिक विद्यालय, पगरा, दलसिंहसराय, समस्तीपुर था। अब इसे संशोधित कर कोड एसएएम6239 , उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पगरा, दलसिंहसराय, समस्तीपुर कर दिया गया है। बीपीएससी ने नोटिस में कहा कि इस परीक्षा केन्द्र से संबद्ध परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि संशोधित परीक्षा केन्द्र में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हों।

71वीं बीपीएससी में 1298 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होगी। इसमें 100 सीनियर डिप्टी कलेक्टर, 14 डीएसपी, 79 एफएओ, 502 प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी की भर्ती होगी।

यहां जानें परीक्षा से जुड़े अहम नियम

1. 1 घंटा पहले बंद होंगे गेट

बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को ढाई घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी है। परीक्षा 12 बजे शुरू होगी। 1 घंटे पहले यानी 11 बजे परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। 11 बजे के बाद किसी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि कुछ उम्मीदवार 11:02 बजे तक पहुंचने की बात कहते हैं, लेकिन इस बार किसी भी हाल में 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे और अपनी तैयारी उसी अनुसार करें।

2. क्या लाएं साथ

बीपीएससी 71वीं पीटी को लेकर जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी अभ्यर्थियों को अपने ई एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जानी होगी। परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड की एक कॉपी वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सौंपना होगा। इसके अलावा ई एडमिट कार्ड में जिस फोटो आईडी का जिक्र किया गया है, वह फोटो आईडी भी साथ लाएं।

3. ये चीजें बैन

परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना या उपयोग बैन है। अगर किसी अभ्यर्थी के पास एग्जाम रूम में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान पाया गया उसे कदाचार माना जाएगा। मार्कर, व्हाइट फ्लूड, ब्लेड, इरेजर को परीक्षा कक्ष में ले जाना वर्जित है।

4- अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड में सुनिश्चित कर लें कि रोल नंबर के साथ बार कोड स्पष्ट रूप से छपा हो।

5. नेगेटिव मार्किंग

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। यदि उत्तर पत्रक में एक बार अंकित किये गये उत्तर को बदलने के लिए मार्कर, व्हाइट फ्लूड, इरेजर का प्रयोग किया जाता है तो उसे एक से अधिक उत्तर मानते हुए गलत उत्तर के लिए एक तिहाई (1/3) अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा।

