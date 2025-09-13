BPSC 71st PT : बीपीएससी 71वीं पीटी आज, हजारों ने पहले ही छोड़ा मैदान, ये होंगे शक के घेरे में, 10 नियम

BPSC 71st Prelims Exam : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। एंट्री सुबह 9.30 बजे से शुरू हो जाएगी। 11 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। किसी भी तरह की घड़ी पहनकर आने की मनाही है। मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बैन हैं।

BPSC 71st Prelims Exam 2025 : बीपीएससी की 71वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आज शनिवार को होगी। राज्य के 37 जिलों में कुल 912 परीक्षा केंद्रों पर एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश साढ़े नौ बजे से शुरू हो जाएगा। अंतिम प्रवेश 11 बजे तक होगा। निर्धारित समय से ढाई घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा से एक घंटे पहले 11 बजे प्रवेश द्वार बंद हो जाएंगे। यह भी निर्देश दिया गया है कि सुबह 9:30 बजे से ही परीक्षार्थियों की प्रवेश द्वार पर कड़ाई से फ्रीस्किंग की जाये। किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना है। तीन स्तरों पर अभ्यर्थियों की जांच होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से असामाजिक एवं अवांछित तत्व, परीक्षा से संबंधित काल्पनिक, निराधार, तथ्यहीन सूचनाओं और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। बीपीएससी 71वीं पीटी को लेकर सभी केन्द्र अधीक्षकों को हिदायत दी गई है कि ओएमआर शीट में 50 फीसदी से कम गोला रंगने वाले को संदेहास्पद की सूची में रखेंगे। इसके लिए आयोग द्वारा एक निगरानी सूची उपलब्ध कराई गई है।

हजारों ने पहले ही छोड़ा मैदान परीक्षा में शामिल होने के लिए 4 लाख 70 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लेकिन, शुक्रवार शाम छह बजे तक तीन लाख 45 हजार अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश पत्र डाउनलोड किया, यानी सवा लाख के करीब परीक्षार्थी पहले ही पीटी से दूर हो गए हैं। पिछले वर्ष 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 40 हजार अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड करके बाद परीक्षा नहीं दी थी। ऐसे में शनिवार को उपस्थिति और कम हो सकती है।

यहां जानें परीक्षा से जुड़े अहम नियम 1. 1 घंटा पहले बंद होंगे गेट बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को ढाई घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी है। परीक्षा 12 बजे शुरू होगी। 1 घंटे पहले यानी 11 बजे परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। 11 बजे के बाद किसी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि कुछ उम्मीदवार 11:02 बजे तक पहुंचने की बात कहते हैं, लेकिन इस बार किसी भी हाल में 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे और अपनी तैयारी उसी अनुसार करें। परीक्षा के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सभी अभ्यर्थी परीक्षा प्रारम्भ होने के 50 मिनट पूर्व आवंटित स्थान ग्रहण कर लें।

2. क्या लाएं साथ बीपीएससी 71वीं पीटी को लेकर जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी अभ्यर्थियों को अपने ई एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जानी होगी। परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड की एक कॉपी वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सौंपना होगा। इसके अलावा ई एडमिट कार्ड में जिस फोटो आईडी का जिक्र किया गया है, वह फोटो आईडी भी साथ लाएं।

3. ये चीजें बैन परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट या सामान्य वॉच आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना या उपयोग बैन है। अगर किसी अभ्यर्थी के पास एग्जाम रूम में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान पाया गया उसे कदाचार माना जाएगा। मार्कर, व्हाइट फ्लूड, ब्लेड, इरेजर को परीक्षा कक्ष में ले जाना वर्जित है। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल के साथ एंट्री नहीं दी जाएगी।

4- अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड में सुनिश्चित कर लें कि रोल नंबर के साथ बार कोड स्पष्ट रूप से छपा हो।

5. नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। यदि उत्तर पत्रक में एक बार अंकित किये गये उत्तर को बदलने के लिए मार्कर, व्हाइट फ्लूड, इरेजर का प्रयोग किया जाता है तो उसे एक से अधिक उत्तर मानते हुए गलत उत्तर के लिए एक तिहाई (1/3) अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा।

6. कोई आपत्ति हो तो एग्जाम के 48 घंटे में दर्ज कराएं परीक्षा समाप्त होने के 48 घंटे के अंदर अभ्यर्थी यदि किसी प्रश्न पत्र या परीक्षा से संबंधित अनियमितता की जानकारी रखते हैं तो वे एफिडेविट अपलोड करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आयोग ने आश्वासन दिया कि ऐसी शिकायतों की 72 घंटे के भीतर जांच की जाएगी।

7. अभ्यर्थी ई ए़डमिट कार्ड डाउनलोड करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उनके अनुक्रमांक के साथ बारकोड स्पष्ट रूप से छपा हुआ हो।

8. जिनकी फोटो व हस्ताक्षर साफ नहीं बीपीएससी ने एग्जाम सेंटर डिटेल्स जारी करने के साथ यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर का इमेज रिक्त/अस्पष्ट एवं अपठनीय है, वैसे अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कागजात/साक्ष्य, परीक्षा की निर्धारित तिथि 13 सितंबर 2025 को संबंधित परीक्षा केंद्र के केन्द्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करना होगा।

बीपीएससी ने नोटिस में कहा -

- अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्णरूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करेंगे।

. राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित दो रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई-प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे। दूसरा फोटो ई-प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति से संबंधित परीक्षा पर केन्द्राधीक्षक के समक्ष चिपकाएंगे।

- अभ्यर्थी पहचान के लिए ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किये गये पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस लाना सुनिश्चित करेंगे।

- केन्द्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपर्युक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान/सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।

9. प्रश्न पुस्तिका को अपने साथ ले जाने की अनुमति उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थी सभी डिटेल्स डालते करते हुए अपना हस्ताक्षर हिन्दी एवं अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा खत्म होने के बाद ही परीक्षा कक्ष/परिसर छोड़ेंगे। परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थी प्रश्न पुस्तिका को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। ओएमआर शीट में कोई भी चिन्ह नहीं बनाएँ, केवल नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें।

10. कदाचार में लिप्त पाये जाने पर 5 साल का बैन कदाचार में लिप्त पाये जाने/परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाये जाने पर परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी पाँच वर्षों के लिए एवं परीक्षा से संबंधित भ्रामक/सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में तीन वर्षों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा। परीक्षा में उम्मीदवारों को कदाचार में लिप्त पाये जाने पर बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत दंडत्मक कार्रवाई की जायेगी।