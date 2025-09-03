bpsc 71st prelims exam 2025 admit card download from 6 september official website BPSC 71st Exam Admit Card : खत्म हुआ इंतजार, 6 सितंबर को जारी होगा बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़bpsc 71st prelims exam 2025 admit card download from 6 september official website

BPSC 71st Exam Admit Card : खत्म हुआ इंतजार, 6 सितंबर को जारी होगा बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड

BPSC 71st Exam Admit Card: बीपीएससी की बहुप्रतीक्षित 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को होगी। परीक्षा से ठीक एक हफ्ता पहले 6 सितंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा शुरू हो जाएगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 3 Sep 2025 06:17 PM
share Share
Follow Us on
BPSC 71st Exam Admit Card : खत्म हुआ इंतजार, 6 सितंबर को जारी होगा बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड

BPSC 71st Exam Admit Card : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने बहुप्रतीक्षित 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जारी कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को राज्य के 37 जिलों में फैले 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख भी तय कर दी है। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, उम्मीदवार 6 सितंबर 2025 से आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना ई-प्रवेश पत्र (e-Admit Card) डाउनलोड कर सकेंगे।

BPSC 71st Exam Admit Card : ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

अभ्यर्थी को सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in

पर जाना होगा।

वहां लॉगिन सेक्शन में जाकर अपने अकाउंट में साइन-इन करना होगा।

लॉगिन के बाद "My Account" में जाकर संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करना होगा।

एडमिट कार्ड के सामने दिए गए View/Download विकल्प पर क्लिक करके उसे डाउनलोड किया जा सकेगा।

डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का परीक्षा केंद्र और जिला दर्ज रहेगा। बिना ई-प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

BPSC 71st Exam Admit Card : परीक्षा में सख्ती

बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को चेतावनी दी है कि वे परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय से पहले पहुंचे और साथ ही किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन या आपत्तिजनक सामग्री लेकर न आएं। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

BPSC 71st Exam Admit Card : बड़ी संख्या में अभ्यर्थी

बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को बिहार की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिना जाता है। इस बार लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और प्रतियोगिता बेहद कड़ी रहने की संभावना है। यह परीक्षा प्रशासनिक सेवाओं से लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का रास्ता खोलती है।

BPSC
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।