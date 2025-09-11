BPSC 71st Prelims : BPSC CCE 71st PT Exam Center Details Released 4 Important Rules Also Announced BPSC 71st Prelims : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स एग्जाम सेंटर डिटेल्स जारी, 4 अहम नियम भी घोषित, Career Hindi News - Hindustan
BPSC 71st Prelims : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स एग्जाम सेंटर डिटेल्स जारी, 4 अहम नियम भी घोषित

BPSC 71st Prelims Admit Card : बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने के बाद गुरुवार को अभ्यर्थियों की एग्जाम सेंटर डिटेल्स भी जारी कर दी। परीक्षार्थी bpsonline.bihar.gov.in/candidate/login पर जाकर लॉग इन कर अपने एग्जाम सेंटर का पता व नाम चेक कर सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 11 Sep 2025 07:44 AM
BPSC 71st Prelims Admit Card : बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने के बाद गुरुवार को अभ्यर्थियों की एग्जाम सेंटर डिटेल्स भी जारी कर दी। परीक्षार्थी bpsonline.bihar.gov.in/candidate/login पर जाकर लॉग इन कर अपने एग्जाम सेंटर का पता व नाम चेक कर सकते हैं। इससे पहले जारी एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का नाम व पता नहीं दिया गया था। केवल परीक्षा केंद्र का कोड दिया गया था। एडमिट कार्ड में केवल परीक्षा शहर का नाम दिया गया था। बीपीएससी ने एग्जाम सेंटर डिटेल्स जारी करने के साथ यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर का इमेज रिक्त/अस्पष्ट एवं अपठनीय है, वैसे अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कागजात/साक्ष्य, परीक्षा की निर्धारित तिथि 13 सितंबर 2025 को संबंधित परीक्षा केंद्र के केन्द्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करना होगा।

बीपीएससी ने नोटिस में कहा -

1. अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्णरूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करेंगे।

2. राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित दो रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई-प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे। दूसरा फोटो ई-प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति से संबंधित परीक्षा पर केन्द्राधीक्षक के समक्ष चिपकाएंगे।

3. अभ्यर्थी पहचान के लिए ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किये गये पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस लाना सुनिश्चित करेंगे।

4. केन्द्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपर्युक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान/सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।

1 घंटा पहले बंद हो जाएगा गेट

बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की शुरुआत दोपहर 12 बजे से होगी और दोपहर 2 बजे तक परीक्षा समाप्त होगी। परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 से दो बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र पर साढ़े नौ बजे से प्रवेश शुरू हो जाता है। छात्रों को हर परिस्थिति में 11 बजे तक प्रवेश कर लेना है। 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर एक घंटा पहले आना होगा। परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुल 37 जिलों के 912 केंद्रों पर 4 लाख 70 हजार 528 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।

क्या लाएं साथ

बीपीएससी 71वीं पीटी को लेकर जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केन्द्र पर लेकर आएं।

- अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय सुनिश्चित कर लें कि रोल नंबर के साथ बार कोड स्पष्ट रूप से छपा हो।

कब बंद होंगे गेट

निर्धारित परीक्षा के केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के ढाई घंटे पूर्व पहुंच जाएं। अभ्यर्थियों को 11:00 बजे तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं पा सकेगा।

