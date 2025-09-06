BPSC 71st Admit Card : बीपीएससी 71वीं एडमिट कार्ड में क्यों हो रही देरी, आयोग ने जारी किया नोटिस

BPSC 71st Admit Card : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड के इंतजार के बीच आयोग ने नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि तकनीकी समस्या के चलते कुछ अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में समस्या आ रही है। तीन से चार घंटे में यह समस्या सुलझा ली जाएगी।

BPSC 71st Admit Card : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड के इंतजार के बीच आयोग ने नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि तकनीकी समस्या के चलते कुछ अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में समस्या आ रही है। तीन से चार घंटे में यह समस्या सुलझा ली जाएगी। आपको बता दें कि 13 सितंबर को आयोजित होने जा रही बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड आज 6 सितंबर को जारी होने थे। बीते ट्रेंड को देखते हुए अभ्यर्थियों को उम्मीद थी की सुबह में बीपीएससी एडमिट कार्ड जारी कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभ्यर्थी लगातार बीपीएससी वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर लॉग इन कर एडमिट कार्ड तलाशते रहे लेकिन उन्हें इसे डाउनलोड करने का लिंक नहीं मिला। हालांकि अब बीपीएससी के नोटिस के बाद कहा जा सकता है कि अभ्यर्थी कुछ घंटों बाद अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

बीपीएससी ने नोटिस में कहा, 'बेलट्रोन के स्टेट डेटा सेंटर की केबल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे कल ठीक कर दिया गया है। वर्तमान में, ई एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग के दौरान वीपीएन के थोड़े अस्थिर होने के कारण कुछ अभ्यर्थियों को समस्या हो रही है। इस संबंध में आवश्यक तकनीकी सुधार का कार्य किया जा रहा है, जो अगले तीन से चार घंटे में पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों से विनम्र अनुरोध है कि वे संयम बनाए रखें और पैनिक न करें। आपकी e-Admit Card डाउनलोडिंग में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी।'

कैसे डाउनलोड कर सकेंगे बीपीएससी 71वीं पीटी का एडमिट कार्ड - अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login

पर जाकर अपने Account में Login करें।

⦁ फिर My Account में जाकर संबंधित विज्ञापन पर Click करके Admit Card के सामने View/download विकल्प पर Click करते हुए अपना e-Admit Card डाउनलोड करेंगे।

⦁ डाउनलोड किए गये e-Admit Card में अभ्यर्थी को अलॉट किया गया जिला दिया गया होगा।

- एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का नाम व पता नहीं दिया गया होगा। बल्कि इसका महज कोड दिया गया होगा। परीक्षा केन्द्र कोड व परीक्षा केन्द्र का नाम के संबंध में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर 11 सितंबर से उपलब्ध कराई जाएगी।

बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की शुरुआत दोपहर 12 बजे से होगी और दोपहर 2 बजे तक परीक्षा समाप्त होगी। परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 से दो बजे तक आयोजित होगी।

परीक्षा केंद्र पर साढ़े नौ बजे से प्रवेश शुरू हो जाता है। छात्रों को हर परिस्थिति में 11 बजे तक प्रवेश कर लेना है। 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर एक घंटा पहले आना होगा। परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुल 37 जिलों के 912 केंद्रों पर 4 लाख 70 हजार 528 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।

क्या लाएं साथ बीपीएससी 71वीं पीटी को लेकर जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केन्द्र पर लेकर आएं।

- अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय सुनिश्चित कर लें कि रोल नंबर के साथ बार कोड स्पष्ट रूप से छपा हो।

कब बंद होंगे गेट निर्धारित परीक्षा के केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के ढाई घंटे पूर्व पहुंच जाएं। अभ्यर्थियों को 11:00 बजे तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं पा सकेगा।