BPSC 71st Prelims Admit Card OUT , Link : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड लिंक
BPSC 71st Prelims Admit Card OUT at bpsconline bihar gov in bpsc 71th pt admit card download link

BPSC 71st Prelims Admit Card OUT , Link : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड लिंक

BPSC 71st Prelims Admit Card OUT : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केन्द्र कोड व परीक्षा केन्द्र का नाम के संबंध में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर 11 सितंबर से उपलब्ध कराई जाएगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 6 Sep 2025 01:30 PM
BPSC 71st Prelims Admit Card OUT , Link : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड लिंक

BPSC 71st Prelims Admit Card OUT : बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का नाम व पता नहीं दिया गया है। बल्कि इसका महज कोड दिया गया है। परीक्षा केन्द्र कोड व परीक्षा केन्द्र का नाम के संबंध में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर 11 सितंबर से उपलब्ध कराई जाएगी। बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की शुरुआत दोपहर 12 बजे से होगी और दोपहर 2 बजे तक परीक्षा समाप्त होगी। परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 से दो बजे तक आयोजित होगी।

परीक्षा केंद्र पर साढ़े नौ बजे से प्रवेश शुरू हो जाता है। छात्रों को हर परिस्थिति में 11 बजे तक प्रवेश कर लेना है। 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर एक घंटा पहले आना होगा। परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुल 37 जिलों के 912 केंद्रों पर 4 लाख 70 हजार 528 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।

Direct Link

कैसे डाउनलोड कर सकेंगे बीपीएससी 71वीं पीटी का एडमिट कार्ड

- अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login

पर जाकर अपने Account में Login करें।

⦁ फिर My Account में जाकर संबंधित विज्ञापन पर Click करके Admit Card के सामने View/download विकल्प पर Click करते हुए अपना e-Admit Card डाउनलोड करेंगे।

⦁ डाउनलोड किए गये e-Admit Card में अभ्यर्थी को अलॉट किया गया जिला दिया गया होगा।

क्या लाएं साथ

बीपीएससी 71वीं पीटी को लेकर जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केन्द्र पर लेकर आएं।

- अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय सुनिश्चित कर लें कि रोल नंबर के साथ बार कोड स्पष्ट रूप से छपा हो।

कब बंद होंगे गेट

निर्धारित परीक्षा के केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के ढाई घंटे पूर्व पहुंच जाएं। अभ्यर्थियों को 11:00 बजे तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं पा सकेगा।

परीक्षा केंद्रों का चयन सॉफ्टवेयर से होगा

परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा केन्द्रों का चयन सॉफ्टवेयर से होता है। इसमें कोशिश होती है महिला अभ्यर्थियों को गृह जिला के बगल के जिला में ही केंद्र दिया जाए। इसमें 90 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को नजदीक के जिला में केंद्र दिया जाता है। आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होती है।

