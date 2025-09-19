bpsc 71st prelims 2025 answer key out check direct link cut off details BPSC 71st Pre 2025 Answer Key : बीपीएससी 71वीं परीक्षा का प्रोविजनल आंसर-की जारी, चेक करें Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़bpsc 71st prelims 2025 answer key out check direct link cut off details

BPSC 71st Pre 2025 Answer Key : बीपीएससी 71वीं परीक्षा का प्रोविजनल आंसर-की जारी, चेक करें Direct Link

BPSC 71st Pre 2025 Answer Key : BPSC ने 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दिया है। 

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 19 Sep 2025 04:19 PM
share Share
Follow Us on
BPSC 71st Pre 2025 Answer Key : बीपीएससी 71वीं परीक्षा का प्रोविजनल आंसर-की जारी, चेक करें Direct Link

BPSC 71st Pre 2025 provisional answer key : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दिया है। यह परीक्षा 13 सितम्बर 2025 को राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। आयोग ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए 21 सितंबर से 27 सितंबर का वक्त दिया है।

जारी नोटिस के मुताबिक, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आंसर-की देख सकते हैं। जिन प्रश्नों या उत्तरों को लेकर उन्हें आपत्ति है, उसके लिए वे ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही दर्ज की गई आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। देर से दर्ज आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आयोग ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए 21 सितंबर से 27 सितंबर तक का वक्त दिया है। आयोग द्वारा 250 रुपये शुल्क प्रति प्रश्न निर्धारित किया गया है।

बीपीएससी ने साफ किया है कि यह प्रोविजनल आंसर-की है, यानी अंतिम उत्तर कुंजी आपत्तियों की जांच और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद जारी की जाएगी। उसके बाद ही परीक्षा का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसीलिए आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे ध्यानपूर्वक आंसर-की का मिलान करें और अगर कोई गड़बड़ी मिले तो सबूतों के साथ आपत्ति दर्ज कराएं। बता दें कि BPSC 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में राज्य की विभिन्न सेवाओं के लिए पद भरे जाएंगे। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं।

BPSC
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।