BPSC 71st Prelims 2025 Question Paper : पेपर ने चकराया अभ्यर्थियों का दिमाग, क्या रहेगा सेफ स्कोर

BPSC 71st Prelims 2025 Question Paper : BPSC 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा 2025 आज दोपहर ऑफलाइन मोड में आयोजित हुई। पेपर न ज्यादा आसान रहा, न ज्यादा कठिन। बिहार से जुड़े सवालों ने अभ्यर्थियों की असली परीक्षा ली।

BPSC 71st Prelims 2025 Question Paper : बिहार के लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए शनिवार का दिन बेहद अहम रहा, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने अपनी 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा (CCE Prelims 2025) का आयोजन कराया। यह परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ऑफलाइन मोड में हुई, जिसमें उम्मीदवारों को कुल 150 ऑब्जेक्टिव सवाल हल करने थे।

परीक्षा खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स की राय सामने आई। उनका कहना है कि पेपर का स्तर मॉडरेट से डिफिकल्ट रहा। इस बार करंट अफेयर्स में बिहार से जुड़े सवालों की भरमार देखने को मिली, जिसने कई उम्मीदवारों को उलझन में डाल दिया।

BPSC 71st Prelims 2025 Question Paper : कहां हुई उम्मीदवारों को उलझन पेपर की बात करें तो बिहार-स्पेसिफिक जीके, राज्य का भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल काफी सोच-समझकर हल करने वाले थे। इतिहास के सवालों ने भी दिमाग पर जोर डाला, जबकि राजनीति और गवर्नेंस के कुछ प्रश्न बेहद ट्रिकी थे। भूगोल का सेक्शन भी आसान नहीं रहा। हालांकि, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक साइंस के सवाल उन उम्मीदवारों के लिए ठीक थे जिनकी बेसिक तैयारी मजबूत थी।

कुल मिलाकर, परीक्षा संतुलित कही जा सकती है। यह न तो बहुत आसान रही और न ही बहुत कठिन। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों ने 110 से 130 सवाल सही हल किए हैं, उन्हें सेफ जोन में माना जा सकता है।