चिंता की बात नहीं; BPSC 71वीं परीक्षा में बायोमेट्रिक गड़बड़ी पर छात्रों में असमंजस, आगोय ने क्या दी सफाई

BPSC 71वीं परीक्षा में कई सेंटरों पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सका। इस पर आयोग ने सफाई दी है। आयोग ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति मैन्युअल रूप से दर्ज हो गई है।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CCE) 13 सितंबर को आयोजित हुई थी। इस दौरान राज्य के कई परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिकॉर्डिंग में तकनीकी दिक्कतें सामने आईं। इसको लेकर परीक्षार्थियों में असमंजस और चिंता की स्थिति बनी रही। आयोग ने अब स्थिति साफ करते हुए कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार की बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज नहीं हुई है, तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति पहले ही मैन्युअली दर्ज की जा चुकी है ।

कैसे हुई मैन्युअल अटेंडेंस? BPSC ने बताया कि हर केंद्र पर इनविजिलेटर्स ने परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर डुप्लीकेट एडमिट कार्ड्स पर लिए थे। इन हस्ताक्षरित कॉपियों को परीक्षा खत्म होने के बाद संबंधित केंद्रों के जरिए आयोग को भेजा गया है। यानी उम्मीदवारों की उपस्थिति की पूरी प्रक्रिया सुरक्षित है।

कंट्रोलर की सफाई परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा, “सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति हार्ड कॉपी में दर्ज हो चुकी है। डुप्लीकेट एडमिट कार्ड्स पर हस्ताक्षर कराए गए हैं, जिन्हें आयोग तक पहुंचा दिया गया है।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बायोमेट्रिक प्रोसेस केवल इम्पर्सोनेशन (दूसरे की जगह परीक्षा देने) रोकने का एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय है। अगर किसी कारण से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है तो भी उम्मीदवार की पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उम्मीदवारों की चिंता क्यों बढ़ी? दरअसल, परीक्षा से ठीक पहले आयोग ने कहा था कि सभी उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक और फेसियल रिकग्निशन की जाएगी। साथ ही यह भी लिखा था कि इस प्रक्रिया के बाद ही उन्हें परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी, वरना उनकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी।