BPSC 71st Pre 2025 Answer Key : बीपीएससी 71वीं परीक्षा का आंसर-की जारी, bpsc.bihar.gov.in पर ऐसे करें चेक; Direct Link

BPSC 71st Pre 2025 Answer Key : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दिया है। यह परीक्षा 13 सितम्बर 2025 को राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

जारी नोटिस के मुताबिक, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आंसर-की देख सकते हैं। जिन प्रश्नों या उत्तरों को लेकर उन्हें आपत्ति है, उसके लिए वे ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही दर्ज की गई आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। देर से दर्ज आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आयोग ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए 21 सितंबर से 27 सितंबर तक का वक्त दिया है। आयोग द्वारा 250 रुपये शुल्क प्रति प्रश्न निर्धारित किया गया है।