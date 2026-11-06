बीपीएससी 71वीं मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, 1298 पदों के लिए 3392 सफल
बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1298 पदों के लिए 3392 सफल घोषित किए गए हैं। बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थी
बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1298 पदों के लिए 3392 सफल घोषित किए गए हैं। बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थी। इसमें 13,024 उम्मीदवार शामिल हुए थे। जल्द ही इस भर्ती का इंटरव्यू का शेड्यूल जारी होगा। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर फाइनल चयन मेरिट लिस्ट बनेगी।
क्या था परीक्षा का कार्यक्रम
पहले दिन दो पालियों में हुई थी परीक्षा
25 अप्रैल (शनिवार) को परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी। पहली पाली में सामान्य हिन्दी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हुई थी।
दूसरी पाली में हुई थी निबंध की परीक्षा
उसी दिन दूसरी पाली में निबंध पत्र की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की गई थी।
27 अप्रैल को हुई थी सामान्य अध्ययन पेपर-1 की परीक्षा
27 अप्रैल (सोमवार) को सामान्य अध्ययन (प्रथम पत्र) की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक हुई थी।
28 अप्रैल को हुई थी जीएस पेपर-2 की परीक्षा
28 अप्रैल (मंगलवार) को सामान्य अध्ययन (द्वितीय पत्र) की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित की गई थी।
29 अप्रैल को ऐच्छिक विषय की परीक्षा
29 अप्रैल (बुधवार) को अभ्यर्थियों के ऐच्छिक विषय की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक हुई थी।
30 अप्रैल को था परीक्षा का अंतिम दिन
30 अप्रैल (गुरुवार) को वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी से संबंधित ऐच्छिक विषय की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ली गई थी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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