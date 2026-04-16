BPSC 71st Mains Admit Card 2026: बिहार 71वीं मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कल होंगे जारी, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड
BPSC 71st Mains Admit cards 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) कल, यानी 17 अप्रैल 2026 को 71वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी करने जा रहा है।
BPSC 71st Mains Admit Card 2026 Date: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 71वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आयोग कल, यानी 17 अप्रैल 2026 को मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने जा रहा है। वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा की कठिन बाधा को पार किया है, वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर अपनी परीक्षा के केंद्र और समय की पुष्टि कर सकेंगे।
इस बार बिहार प्रशासनिक सेवा में शामिल होने की जंग काफी दिलचस्प है क्योंकि आयोग कुल 1298 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इन पदों में एसडीएम, डीएसपी और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएं शामिल हैं, जो राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर हैं।
परीक्षा का पूरा शेड्यूल: नोट कर लें जरूरी तारीखें
आयोग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 71वीं मुख्य परीक्षा का आयोजन इसी महीने के अंत में किया जाएगा। परीक्षा का पूरा शेड्यूल इस प्रकार है:
25 अप्रैल 2026: सामान्य हिंदी (अनिवार्य विषय) और निबंध ।
27 अप्रैल 2026: सामान्य अध्ययन - पेपर 1।
28 अप्रैल 2026: सामान्य अध्ययन - पेपर 2।
29 अप्रैल 2026: एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित एक ऐच्छिक विषय।
30 अप्रैल 2026: वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी से संबंधित एक ऐच्छिक विषय।
यह परीक्षाएं दो शिफ्टों में आयोजित की जा सकती हैं, जिसकी सटीक जानकारी अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी।
17 अप्रैल को कैसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड?
कल जैसे ही एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव होगा, परीक्षार्थी इन सरल स्टेप्स को फॉलो करके अपना कार्ड सुरक्षित कर सकते हैं:
- सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "Apply Online" टैब या सीधे एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी लॉगिन आईडी (Username) और पासवर्ड दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर 'Main Admit Card' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
5. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए कम से कम दो प्रिंटआउट निकालकर जरूर रख लें।
परीक्षा केंद्र के लिए सख्त नियम और गाइडलाइंस
BPSC ने नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। अभ्यर्थियों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा:
रिपोर्टिंग टाइम: अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे।
जरूरी डॉक्यूमेंट: एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड) ले जाना अनिवार्य है।
वर्जित वस्तुएं: मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी प्रकार के कागज के टुकड़े ले जाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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