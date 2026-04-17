BPSC 71st Mains Admit Card 2026 Out : बीपीएससी 71वीं मेन्स का एडमिट कार्ड जारी, bpsc.bihar.gov.in से करें डाउनलोड
BPSC 71st Mains Admit Card 2026 Out : बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 71वीं मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपने हॉल टिकट तुरंत डाउनलोड करें।
BPSC 71st Mains Admit Card 2026 Out : बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने 71वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (CCE) यानी मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड आज, 17 अप्रैल 2026 को जारी कर दिए हैं। वो सभी उम्मीदवार जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा में अपनी कामयाबी का परचम लहराया था और अब मेंस की तैयारी में दिन-रात एक कर रहे हैं, उनके लिए यह एक बड़ा अपडेट है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी किताबों से थोड़ा सा ब्रेक लें और सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें ताकि ऐन मौके पर किसी भी तरह की तकनीकी परेशानी या हड़बड़ी का सामना न करना पड़े।
कब से शुरू हो रहे हैं इम्तिहान?
आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, बीपीएससी 71वीं मेंस की परीक्षाएं 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच सूबे के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। अब चूंकि परीक्षा में महज कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में कमीशन ने बिना किसी देरी के हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं।
उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके सीधे bpsc.bihar.gov.in या फिर bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड बड़ी ही आसानी से चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी जन्मतिथि (Date of Birth) या फिर पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। इस बात का खास ख्याल रखें कि आखिरी वक्त में वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सर्वर डाउन होने का खतरा रहता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप जल्द से जल्द अपना हॉल टिकट निकाल लें और उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लें।
ऐसे डाउनलोड करें अपना BPSC 71st Mains एडमिट कार्ड
कई बार उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में थोड़ी बहुत झिझक या परेशानी महसूस होती है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने आपकी सहूलियत के लिए नीचे कुछ बेहद आसान से स्टेप्स बताए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप चंद मिनटों में अपना हॉल टिकट हासिल कर सकते हैं:
सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट (bpsc.bihar.gov.in या bpsconline.bihar.gov.in) खोलें।
इसके बाद होमपेज पर जाते ही आपको ‘BPSC 71st CCE Mains Admit Card 2026’ का एक चमकता हुआ लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक कर दें।
अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, जहां आपसे कुछ जरूरी जानकारियां मांगी जाएंगी। यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड सही-सही भरें।
डिटेल्स भरने के बाद नीचे दिए गए ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
बस, इतना करते ही आपका बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
इसे अच्छी तरह से चेक करें, डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका एक साफ सुथरा प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें।
एडमिट कार्ड पर इन जरूरी बातों को जरूर परखें
एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ही काफी नहीं है, बल्कि उस पर छपी जानकारियों को बारीकी से चेक करना भी उतना ही अहम है। आपके हॉल टिकट पर आपका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लिकेशन नंबर, परीक्षा केंद्र का पूरा पता, आपकी स्कैन की हुई तस्वीर और हस्ताक्षर मौजूद होंगे।
इसके साथ ही, उस पर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने की जगह, परीक्षा की टाइमिंग, एग्जाम के दिन फॉलो की जाने वाली गाइडलाइंस और विषयों के नाम भी साफ तौर पर लिखे होंगे। अगर आपको अपने एडमिट कार्ड में अपने नाम की स्पेलिंग, फोटो या किसी भी अन्य डिटेल में कोई गड़बड़ी या गलती नजर आती है, तो बिना वक्त गंवाए तुरंत बीपीएससी के अधिकारियों से संपर्क करें ताकि वक्त रहते उसे सुधारा जा सके।
परीक्षा केंद्र पर अपने साथ क्या-क्या ले जाना है?
एग्जाम वाले दिन आपको अपने साथ बीपीएससी 71वें मेंस का प्रिंट किया हुआ एडमिट कार्ड ले जाना लाजमी है। इसके बिना आपको परीक्षा हॉल में घुसने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसके अलावा, अपनी पहचान साबित करने के लिए सरकार की तरफ से जारी कोई एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ जरूर साथ रखें। इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड।
कैसा होगा मेंस परीक्षा का पैटर्न?
अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो 71वीं मुख्य परीक्षा में जनरल हिंदी का पेपर 100 नंबरों का होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अलावा जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2 दोनों ही 300-300 नंबरों के होंगे, जो आपकी मेरिट तय करने में अहम रोल निभाएंगे।
अगर आपके मन में कोई सवाल है या एडमिट कार्ड में कोई शिकायत दर्ज करानी है, तो आप पटना स्थित बीपीएससी ऑफिस (15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना - 800001) पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप 0612-2215795 पर कॉल करके भी अपनी परेशानी बता सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव