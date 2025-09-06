ढंग की वेबसाइट तो बना लेते... BPSC की साइट ठप, गुस्साए छात्रों ने सोशल मीडिया पर आयोग को खूब सुनाया

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की वेबसाइट क्रैश होने के बाद छात्रों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। अभ्यर्थियों ने आयोग पर लापरवाही का आरोप लगाए।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में लगातार आ रही दिक्कतों ने अभ्यर्थियों को नाराज कर दिया है। रात से लेकर दिन तक साइट ठप रहने और बार-बार क्रैश होने की वजह से कई उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि गुस्साए छात्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर आयोग को जमकर खरी-खोटी सुनाई।

किसी ने आयोग को निकम्मा कहा तो किसी ने तंज कसते हुए लिखा, “ढंग की वेबसाइट तो बना लेते... पैसे नहीं हैं तो हम सब मिलकर चंदा दे देंगे।”

छात्रों का गुस्सा सोशल मीडिया पर एक्स पर एक यूजर @Pushkar91633697 ने लिखा, “काम कुछ करेंगे नहीं बस इनसे भाषण दिलवाओ। बातें ऐसी करें जैसे यूपीएससी इनके सामने कुछ नहीं।”

वहीं, @gaitonday07 ने भड़ास निकालते हुए लिखा, “इतना निकम्मा आयोग आज तक नहीं देखा था, रात को 12 बजे से लगा हूं कि कम से कम सेंटर का पता चले तो टिकट कराऊं लेकिन अभी तक नहीं चला।”

एक अन्य यूज़र @VineetNandan2 ने कहा, “सर हम सब बच्चों की एक तो गुजारिश है आपसे की कम से कम आसानी से एडमिट कार्ड देख लें। लेकिन आपके वेबसाइट पर दिनभर कोशिश करते रहो तो भी कुछ होता नहीं।”

कई छात्रों ने बीपीएससी की तुलना यूपीएससी से करते हुए सवाल उठाए। @Khurpenchi_Boss ने लिखा, “बीपीएससी से ज्यादा फॉर्म यूपीएससी वाले भरते हैं, उनका साइट कभी क्रैश नहीं होता। तुमलोग ऐसा क्या करते हो कि एक अच्छा साइट भी नहीं बनवा पा रहे हो? पैसे नहीं है तो हम पांच-पांच रुपए दान दे देंगे।”

आयोग ने तकनीकी गड़बड़ी को वजह बताते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, लेकिन उम्मीदवारों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था अगर वेबसाइट की तैयारी भी ठीक से न कर पाए, तो इसे सिर्फ तकनीकी दिक्कत नहीं कहा जा सकता।