BPSC 71th Exam: बीपीएससी 71वीं पीटी पास इन उम्मीदवारों को मिलेंगे 50 हजार रुपये, आवेदन शुरू

संक्षेप: BPSC 71th Exam: सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत बीपीएससी 71वीं पीटी पास करने वाली सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

BPSC 71th Exam: बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना के तहत बीपीएससी 71वीं पीटी पास करने वाली सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अभ्यर्थी इसके लिए wcdc.bihar.gov.in/Careers पर जाकर 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकती हैं। केवल बिहार की रहने वाली सामान्य, ईडब्ल्यूएस व पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी ही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।

जानें योग्यता

- बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

- बिहार सरकार में एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग श्रेणी में नहीं आनी चाहिए।

- 70वीं पीटी पास हो।

- किसी भी अभ्यर्थी को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ एक ही बार दिया जाएगा।

- पहले से किसी सरकारी वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी की अभ्यर्थी की जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, स्वयं के नाम से एक्टिव बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। अभ्यर्थियों का ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए। सूचनाएं ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएंगी।

ध्यान रखें कि अभ्यर्थी का आधार खाता से सीडेड (डीबीटी के लिए) होना आवश्यक है। आधार सीडिंग और बैंक खाता से आधार लिंक अलग चीजें हैं। जिनका भी बैंक खाता आधार से सीडेट नहीं है, उनका प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी सरकारी या लोक उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा वित्त संप्रेषित संस्थान की सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं है तथा उनके द्वारा अन्य किसी विभाग के माध्यम से इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है, इस संबंध में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के स्तर से निर्गत शपथ पत्र की स्कैंड प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा।