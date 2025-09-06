BPSC 71st Admit Card : एडमिट कार्ड जारी मगर खुल नहीं रही वेबसाइट, सर्वर क्रैश से परेशान अभ्यर्थी

BPSC 71st Admit Card : बीपीएससी की वेबसाइट बार-बार क्रैश होने से हजारों अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में असमर्थ हैं। इस बार 4.7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

BPSC 71st Admit Card: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (CCE) 2025 का एडमिट कार्ड तो जारी कर दिया, मगर उम्मीदवारों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in लगातार क्रैश हो रही है, जिसके चलते लाखों अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं।

BPSC 71st Admit Card: 4.7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इस बार 4 लाख 70 हजार 528 उम्मीदवारों ने 71वीं परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इतने बड़े पैमाने पर आवेदकों के लॉगिन करने से सर्वर पर दबाव बढ़ गया है और यही वजह वेबसाइट क्रैश की मानी जा रही है।

BPSC 71st Admit Card: हेल्पलाइन नंबर जारी डेटा सेंटर की तकनीकी खामी को स्वीकारते हुए आयोग ने छात्रों की मदद के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हालांकि ये नंबर केवल कामकाजी दिनों और दफ्तर के समय में ही सक्रिय रहते हैं।

0612 2237999 (ऑनलाइन आवेदन से जुड़े सवालों के लिए)

9297739013, 8235422948, 8235422867 (सपोर्ट नंबर)

BPSC 71st Admit Card: एडमिट कार्ड ऐसे डाउनलोड करें जिन्हें वेबसाइट एक्सेस करने में दिक्कत नहीं हो रही, वे नीचे दिए गए स्टेप्स से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।

2. अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।

3. "BPSC 71st Admit Card" लिंक पर क्लिक करें।