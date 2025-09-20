BPSC 71st Exam: परीक्षा के सवालों में है संदेह? 21 सितंबर से जता सकते हैं आपत्ति; जानिए पूरी डिटेल

BPSC 71वीं CCE प्रीलिम्स 2025 की आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका 21 से 27 सितंबर तक मिलेगा। हर सवाल पर 250 रुपये शुल्क लगेगा। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CCE) प्रीलिम्स 2025 की आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यह आपत्ति विंडो रविवार, 21 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी।

कैसे करें आपत्ति दर्ज? उम्मीदवारों को BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आपत्ति दर्ज करनी होगी। हर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 250 रुपये शुल्क लगेगा। यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा। आयोग ने साफ कहा है कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन पोर्टल से ही स्वीकार की जाएंगी। ईमेल, पोस्ट या किसी और माध्यम से भेजी गई आपत्तियां मान्य नहीं होंगी।

आंसर की और रिजल्ट का प्रोसेस बीपीएससी ने हाल ही में प्रीलिम्स परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी की थी। उम्मीदवार अब अपनी आंसर की को क्रॉस-चेक कर सकते हैं और जिन सवालों में संदेह है, वहां आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।