BPSC 71th Admit Card 2025: करीब है पीटी परीक्षा, कब तक जारी हो सकता है एडमिट कार्ड

BPSC 71th Admit Card 2025: BPSC 71वीं परीक्षा 2025 अब 13 सितंबर को होगी। एडमिट कार्ड सितंबर के पहले हफ्ते में आ सकता है। लाखों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र की जानकारी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 03:45 PM
BPSC 71th Admit Card 2025: BPSC 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) 2025 का एडमिट कार्ड कब जारी होगा इसे लेकर लाखों अभ्यर्थियों के मन में उत्सुकता बनी हुई है। आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक BPSC 71वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब दस दिन पहले ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी उम्मीद है कि सितंबर के पहले हफ्ते में अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे किसी भी अफवाह या फर्जी लिंक पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर ही भरोसा करें।

BPSC 71th Admit Card 2025: परीक्षा केंद्र की चिंता

एडमिट कार्ड का इंतजार सिर्फ इसलिए नहीं है कि परीक्षा हॉल में एंट्री मिल सके, बल्कि लाखों उम्मीदवारों के मन में यह बेचैनी भी है कि आखिर उनका परीक्षा केंद्र किस जिले में पड़ा है। चूंकि बिहार के अलग-अलग जिलों में परीक्षा का आयोजन होना है, इसलिए सही समय पर परीक्षा केंद्र की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। कई उम्मीदवारों को परीक्षा वाले दिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए एडमिट कार्ड आने के बाद वे अपने सफर का इंतजाम बेहतर तरीके से कर पाएंगे।

BPSC 71th Admit Card 2025: रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी

उम्मीदवारों के लिए एक और राहत भरी खबर यह है कि इस बार रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर 1298 कर दी गई है। पहले की तुलना में यह वृद्धि प्रतियोगिता को और ज्यादा सार्थक बना देगी, क्योंकि अधिक रिक्तियों का मतलब है कि ज्यादा उम्मीदवारों को नौकरी पाने का मौका मिलेगा।

