BPSC 71st Admit Card link : Bihar 71 admit card downlaod bpsc 71st direct link bpsconline bihar gov in exam center BPSC 71st Admit Card : यहां मिलेगा बीपीएससी 71वीं एडमिट कार्ड Link, परीक्षा केंद्र का पता 11 सितंबर को, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BPSC 71st Admit Card link : Bihar 71 admit card downlaod bpsc 71st direct link bpsconline bihar gov in exam center

BPSC 71st Admit Card : यहां मिलेगा बीपीएससी 71वीं एडमिट कार्ड Link, परीक्षा केंद्र का पता 11 सितंबर को

BPSC 71st Admit Card : बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। परीक्षार्थी bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि आज रात 12 बजे के बाद इन्हें डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 02:48 PM
share Share
Follow Us on
BPSC 71st Admit Card : यहां मिलेगा बीपीएससी 71वीं एडमिट कार्ड Link, परीक्षा केंद्र का पता 11 सितंबर को

BPSC 71st Admit Card : बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। परीक्षार्थी bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तय शेड्यूल के मुताबिक बीपीएससी 71वीं पीटी एडमिट कार्ड 6 सितंबर को जारी होने हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि आज रात 12 बजे के बाद इन्हें डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। हालांकि एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का नाम व पता नहीं दिया गया होगा। बल्कि इसका महज कोड दिया गया होगा। परीक्षा केन्द्र कोड व परीक्षा केन्द्र का नाम के संबंध में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर 11 सितंबर से उपलब्ध कराई जाएगी। बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की शुरुआत दोपहर 12 बजे से होगी और दोपहर 2 बजे तक परीक्षा समाप्त होगी। परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 से दो बजे तक आयोजित होगी।

परीक्षा केंद्र पर साढ़े नौ बजे से प्रवेश शुरू हो जाता है। छात्रों को हर परिस्थिति में 11 बजे तक प्रवेश कर लेना है। 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर एक घंटा पहले आना होगा। परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुल 37 जिलों के 912 केंद्रों पर 4 लाख 70 हजार 528 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।

कैसे डाउनलोड कर सकेंगे बीपीएससी 71वीं पीटी का एडमिट कार्ड

- अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login

पर जाकर अपने Account में Login करें।

⦁ फिर My Account में जाकर संबंधित विज्ञापन पर Click करके Admit Card के सामने View/download विकल्प पर Click करते हुए अपना e-Admit Card डाउनलोड करेंगे।

⦁ डाउनलोड किए गये e-Admit Card में अभ्यर्थी को अलॉट किया गया जिला दिया गया होगा।

- एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का नाम व पता नहीं दिया गया होगा। बल्कि इसका महज कोड दिया गया होगा। परीक्षा केन्द्र कोड व परीक्षा केन्द्र का नाम के संबंध में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर 11 सितंबर से उपलब्ध कराई जाएगी।

BPSC 71st Admit Card Website Link :

क्या लाएं साथ

बीपीएससी 71वीं पीटी को लेकर जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केन्द्र पर लेकर आएं।

- अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय सुनिश्चित कर लें कि रोल नंबर के साथ बार कोड स्पष्ट रूप से छपा हो।

कब बंद होंगे गेट

निर्धारित परीक्षा के केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के ढाई घंटे पूर्व पहुंच जाएं। अभ्यर्थियों को 11:00 बजे तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं पा सकेगा।

परीक्षा केंद्रों का चयन सॉफ्टवेयर से होगा

परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा केन्द्रों का चयन सॉफ्टवेयर से होता है। इसमें कोशिश होती है महिला अभ्यर्थियों को गृह जिला के बगल के जिला में ही केंद्र दिया जाए। इसमें 90 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को नजदीक के जिला में केंद्र दिया जाता है। आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होती है।

परीक्षा में गड़बड़ी हो तो 48 घंटे में शिकायत करें

बीपीएससी की परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने नया निर्णय लिया है। अगर परीक्षा से संबंधित कोई आपत्ति या शिकायत है तो उसे 48 घंटे के अंदर परीक्षार्थी दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थी को नोट्री से शपथ पत्र देना होगा। अभ्यर्थी संबंधित जिला या बीपीएससी दोनों जगह ई-मेल या अन्य माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त आपत्ति पर आयोग संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेगा। आयोग कार्यालय में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में संयुक्त सचिव कुंदन सिन्हा ने बताया कि अफवाहों पर कार्रवाई नहीं होगी। लिखित आपत्ति पर कार्रवाई होगी। परीक्षा जवाबदेही जिला प्रशासन की होती है। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया कि परीक्षा एक पाली में दोपहर बारह से दो बजे तक होगी।

BPSC BPSC EXAM
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।