मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करें, सोशल मीडिया से रहें दूर; BPSC टॉपर श्रद्धा ने बताया सक्सेस का मंत्र
यूपी के प्रतापगढ़ के रानीगंज की रहने वाली श्रद्धा ने बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। उन्हें 1020 अंको की परीक्षा में 593 अंक मिले हैं। उन्होंने अपनी सफलता का मंत्र साझा किया है और साथ ही छात्रों को सलाह भी दी है।
बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने मेरिट लिस्ट भी जारी की है। यूपी के प्रतापगढ़ के रानीगंज की रहने वाली श्रद्धा ने बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। उन्हें 1020 अंको की परीक्षा में 593 अंक मिले हैं। उन्होंने अपनी सफलता का मंत्र साझा किया है और साथ ही छात्रों को सलाह भी दी है। श्रद्धा ने छात्रों को सलाह दी कि मोबाइल का प्रयोग पढ़ाई के लिए करें और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रहें।
रोजाना 5-6 घंटे की पढ़ाई
उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को पाने के लिए लक्ष्य निर्धारण जरूरी है। उनका कहना है कि रोजाना पांच से छह घंटे की पढ़ाई और समाचार पत्रों का नियमित और गहन अध्ययन जरूरी है। श्रद्धा प्रतापगढ़ के रानीगंज के पचरास गांव की रहने वाली हैं। परिणाम आने के बाद परिजनों में खुशी की लहर है। उनके पिता संतोष पांडेय रानीगंज बाजार में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। श्रद्धा पांडेय मार्च 2026 में आए यूपी पीसीएस के परिणाम में असिस्टेंट कमिश्नर बनीं। श्रद्धा के साथ ही पूरे परिवार में खुशी छा गई।
यूपी के प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं श्रद्धा
यह पहली बार नहीं जब उन्होंने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया हो। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा में क्रैक करके असिस्टेंट कमिश्नर का पद प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने UPPSC संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में EWS कैटेगरी से 153वीं रैंक हासिल की थी और असिस्टेंट कमिश्नर (कमर्शियल टैक्स) पद प्राप्त किया था।
दूसरे नंबर पर शशांक गौरव
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में शशांक गौरव 592 अंकों के साथ दूसरे और 592 अंकों के साथ आयुष बिजॉय तीसरे स्थान पर रहे हैं। शशांक गौरव की बात करें, तो ये पहली बार नहीं है जब शशांक गौरव ने अपने परिवार या जिले का नाम रोशन किया है, इससे पहले वो यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा में भी टॉपर रहे हैं।
असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में 57वीं रैंक
शशांक गौरव बनियापुर प्रखंड के पंचमहला सहाजितपुर पंचायत के रहने वाले हैं। इससे पहले शशांक ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में देशभर में 57वीं रैंक हासिल की थी। यह न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है।
कौन है शशांक गौरव
शशांक गौरव के पिता सुभाष ओझा एक साधारण परिवार से हैं। फिलहाल उनका परिवार बैंक कॉलोनी, भगवान बाजार, छपरा में रहता है। शशांक की शुरुआती पढ़ाई छपरा के एक प्राइवेट स्कूल से हुई। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज थे और हमेशा किताबों में ही डूबे रहते थे। पिता ने बताया कि शशांक का सपना बड़ा था और वो शुरू से ही अपने लक्ष्य के प्रति बहुत गंभीर थे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
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