BPSC 70th: सागरथ के पूर्व मुखिया के बेटे सोमनाथ ने बीपीएससी में मारी बाजी, 5-7 घंटे करते थे रोज पढ़ाई

कदवा प्रखंड के सागरथ पंचायत के पूर्व मुखिया रामनाथ मंडल के पुत्र सोमनाथ (22) ने बीपीएससी की परीक्षा में 1467 वां स्थान प्राप्त कर सफलता पायी है। सोमनाथ की सफलता के साथ पूरे कदवा प्रखंड में खुशी की लहर है।

कदवा प्रखंड के सागरथ पंचायत के पूर्व मुखिया रामनाथ मंडल के पुत्र सोमनाथ (22) ने बीपीएससी की परीक्षा में 1467 वां स्थान प्राप्त कर सफलता पायी है। सोमनाथ की सफलता के साथ पूरे कदवा प्रखंड में खुशी की लहर है। पूर्व मुखिया के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सफल छात्र सोमनाथ ने बताया कि माता जुली देवी (आंगनबाड़ी सेविका) पिता के मार्गदर्शन और दादा स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मंडल के आशिर्वाद से यह सफलता पायी है।

सोमनाथ की पढ़ाई- लिखाई सोमनाथ ने कटिहार के कुम्हड़ी से प्रारंभिक शिक्षा पायी है। इसके बाद 2016 में सीबीएसई बोर्ड से दसवीं की। 2023 में स्नातक पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से जुलॉजी विषय से की। सोमनाथ ने बताया कि हर दिन पांच से सात घंटे की तैयारी में लगा रहा हूं। उन्होंने तैयारी करने वाले छात्रों से कहा कि स्वध्याय के बल पर ही सफलता पायी जा सकती है। इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करने रहना चाहिए।

एक भाई और 3 बहनें एक भाई और तीन बहन में सोमनाथ सबसे बड़ा है। पड़ोसियों ने कहा कि सोमनाथ बचपन से ही मेधावी था। बधाई देने वालों में शिक्षक सुरेश यादव, समाजसेवी देवानंद सिंह, सच्चिदानंद सिंह, पंकज यादव, मृत्युंजय वर्मा, सुरेंद्र विश्वास, मनीष विश्वास, सुमंत सिंह, विजय दास सहित सैकड़ों लोग शामिल थे।

ये रहे टॉपर्स बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में श्रद्धा पांडे ने पहला स्थान हासिल किया है। श्रद्धा पांडे ने 593 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। वहीं, शशांक गौरव 592 अंकों के साथ दूसरे और 592 अंकों के साथ आयुष बिजॉय तीसरे स्थान पर रहे हैं।

रिजल्ट से जुड़ी खास बातें बता दें कि बीपीएससी ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम 20 जून 2026 को जारी कर दिया था। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत राज्य सरकार के 27 विभागों में कुल 2009 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पद और वित्त विभाग में वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के 6 पदों को शामिल किया गया था। इस तरह कुल 2027 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई।