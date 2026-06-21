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BPSC 70th: सागरथ के पूर्व मुखिया के बेटे सोमनाथ ने बीपीएससी में मारी बाजी, 5-7 घंटे करते थे रोज पढ़ाई

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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कदवा प्रखंड के सागरथ पंचायत के पूर्व मुखिया रामनाथ मंडल के पुत्र सोमनाथ (22) ने बीपीएससी की परीक्षा में 1467 वां स्थान प्राप्त कर सफलता पायी है। सोमनाथ की सफलता के साथ पूरे कदवा प्रखंड में खुशी की लहर है।

BPSC 70th: सागरथ के पूर्व मुखिया के बेटे सोमनाथ ने बीपीएससी में मारी बाजी, 5-7 घंटे करते थे रोज पढ़ाई

कदवा प्रखंड के सागरथ पंचायत के पूर्व मुखिया रामनाथ मंडल के पुत्र सोमनाथ (22) ने बीपीएससी की परीक्षा में 1467 वां स्थान प्राप्त कर सफलता पायी है। सोमनाथ की सफलता के साथ पूरे कदवा प्रखंड में खुशी की लहर है। पूर्व मुखिया के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सफल छात्र सोमनाथ ने बताया कि माता जुली देवी (आंगनबाड़ी सेविका) पिता के मार्गदर्शन और दादा स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मंडल के आशिर्वाद से यह सफलता पायी है।

सोमनाथ की पढ़ाई- लिखाई

सोमनाथ ने कटिहार के कुम्हड़ी से प्रारंभिक शिक्षा पायी है। इसके बाद 2016 में सीबीएसई बोर्ड से दसवीं की। 2023 में स्नातक पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से जुलॉजी विषय से की। सोमनाथ ने बताया कि हर दिन पांच से सात घंटे की तैयारी में लगा रहा हूं। उन्होंने तैयारी करने वाले छात्रों से कहा कि स्वध्याय के बल पर ही सफलता पायी जा सकती है। इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करने रहना चाहिए।

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एक भाई और 3 बहनें

एक भाई और तीन बहन में सोमनाथ सबसे बड़ा है। पड़ोसियों ने कहा कि सोमनाथ बचपन से ही मेधावी था। बधाई देने वालों में शिक्षक सुरेश यादव, समाजसेवी देवानंद सिंह, सच्चिदानंद सिंह, पंकज यादव, मृत्युंजय वर्मा, सुरेंद्र विश्वास, मनीष विश्वास, सुमंत सिंह, विजय दास सहित सैकड़ों लोग शामिल थे।

ये रहे टॉपर्स

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में श्रद्धा पांडे ने पहला स्थान हासिल किया है। श्रद्धा पांडे ने 593 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। वहीं, शशांक गौरव 592 अंकों के साथ दूसरे और 592 अंकों के साथ आयुष बिजॉय तीसरे स्थान पर रहे हैं।

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रिजल्ट से जुड़ी खास बातें

बता दें कि बीपीएससी ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम 20 जून 2026 को जारी कर दिया था। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत राज्य सरकार के 27 विभागों में कुल 2009 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पद और वित्त विभाग में वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के 6 पदों को शामिल किया गया था। इस तरह कुल 2027 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई।

बता दें कि दिव्यांग कोटे की आठ सीटें रिक्त रह गईं। कुल 4 लाख 83 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को राज्य के 37 जिलों में बनाए गए 911 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। पटना स्थित बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता की शिकायत के बाद वहां की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बाद में 4 जनवरी 2025 को पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर पुनर्परीक्षा में कुल 3 लाख 28 हजार 990 अभ्यर्थी शामिल हुए। मुख्य परीक्षा के लिए 21581 अभ्यर्थी सफल हुए थे। साक्षात्कार के लिए 5449 चयनित कुए गए थे।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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