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BPSC 70वीं में पूर्णिया के अस्मित कुमार DSP पद पर चयनित, मिली 158वीं रैंक; पिता हैं प्रोफेसर

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पूर्णिया जिले के बड़हरा कोठी प्रखंड अंतर्गत देवड़ी गांव के होनहार युवा अस्मित कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में 158वीं रैंक प्राप्त कर डीएसपी पद पर चयनित होकर पूरे सीमांचल क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

BPSC 70वीं में पूर्णिया के अस्मित कुमार DSP पद पर चयनित, मिली 158वीं रैंक; पिता हैं प्रोफेसर

पूर्णिया जिले के बड़हरा कोठी प्रखंड अंतर्गत देवड़ी गांव के होनहार युवा अस्मित कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में 158वीं रैंक प्राप्त कर डीएसपी पद पर चयनित होकर पूरे सीमांचल क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस शानदार उपलब्धि से देवड़ी गांव, बड़हरा कोठी और पूरे पूर्णिया जिले में खुशी का माहौल है। अस्मित कुमार के पिता मनोज कुमार यादव पेशे से आरकेके कॉलेज पूर्णिया में प्राध्यापक हैं और माता अंजनी कुमारी मध्य विद्यालय भतसारा में प्रधानाध्यापिका हैं।

युवाओं के मिलेगी प्रेरणा

परिवार के संस्कार, कठिन परिश्रम और लगन के बल पर अस्मित कुमार ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उनकी सफलता से क्षेत्र के युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बड़हरा कोठी और देवड़ी गांव के लोगों ने अस्मित कुमार को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने भी इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है।

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टॉपर श्रद्धा बोलीं, सोशल मीडिया से दूरी रखें

यूपी के प्रतापगढ़ के रानीगंज की रहने वाली श्रद्धा ने बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उन्हें 1020 अंको की परीक्षा में 593 अंक मिले हैं। श्रद्धा ने छात्रों को सलाह दी कि मोबाइल का प्रयोग अध्ययन के लिए करें। पर सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रहें। किसी भी चीज को पाने के लिए लक्ष्य निर्धारण जरूरी है। उनका कहना है कि रोजाना पांच से छह घंटे की पढ़ाई और समाचार पत्रों का नियमित व गहन अध्ययन जरूरी है। श्रद्धा प्रतापगढ़ के रानीगंज के पचरास गांव की रहने वाली हैं। परिणाम आने के बाद परिजनों में खुशी की लहर है। उनके पिता संतोष पांडेय रानीगंज बाजार में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। श्रद्धा पांडेय मार्च 2026 में आए यूपी पीसीएस के परिणाम में असिस्टेंट कमिश्नर बनीं। श्रद्धा के साथ ही पूरे परिवार में खुशी छा गई।

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इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छह छात्र हुए सफल

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के घोषित परिणाम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छह विद्यार्थियों ने सफलता हासिल कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। आशुतोष तिवारी का चयन डिप्टी एसपी पद पर हुआ है। वहीं, अश्विनी कुमार सोनी को असिस्टेंट डायरेक्टर (सामाजिक सुरक्षा) पद मिला है। आकृति शुक्ला ने स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर पद पर सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा पुष्पेंद्र चतुर्वेदी और संदीप कुमार सिंह पटेल का चयन राजस्व अधिकारी पद पर हुआ है, जबकि शुभम प्रताप सिंह ग्रामीण विकास अधिकारी बने हैं। आनंदी पांडेय का चयन वीडीओ पद पर हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों में विभिन्न संकायों और छात्रावासों से जुड़े छात्र शामिल हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम और लगन के बल पर यह उपलब्धि हासिल की।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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