BPSC 70वीं में पूर्णिया के अस्मित कुमार DSP पद पर चयनित, मिली 158वीं रैंक; पिता हैं प्रोफेसर

पूर्णिया जिले के बड़हरा कोठी प्रखंड अंतर्गत देवड़ी गांव के होनहार युवा अस्मित कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में 158वीं रैंक प्राप्त कर डीएसपी पद पर चयनित होकर पूरे सीमांचल क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

पूर्णिया जिले के बड़हरा कोठी प्रखंड अंतर्गत देवड़ी गांव के होनहार युवा अस्मित कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में 158वीं रैंक प्राप्त कर डीएसपी पद पर चयनित होकर पूरे सीमांचल क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस शानदार उपलब्धि से देवड़ी गांव, बड़हरा कोठी और पूरे पूर्णिया जिले में खुशी का माहौल है। अस्मित कुमार के पिता मनोज कुमार यादव पेशे से आरकेके कॉलेज पूर्णिया में प्राध्यापक हैं और माता अंजनी कुमारी मध्य विद्यालय भतसारा में प्रधानाध्यापिका हैं।

युवाओं के मिलेगी प्रेरणा परिवार के संस्कार, कठिन परिश्रम और लगन के बल पर अस्मित कुमार ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उनकी सफलता से क्षेत्र के युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बड़हरा कोठी और देवड़ी गांव के लोगों ने अस्मित कुमार को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने भी इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है।

टॉपर श्रद्धा बोलीं, सोशल मीडिया से दूरी रखें यूपी के प्रतापगढ़ के रानीगंज की रहने वाली श्रद्धा ने बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उन्हें 1020 अंको की परीक्षा में 593 अंक मिले हैं। श्रद्धा ने छात्रों को सलाह दी कि मोबाइल का प्रयोग अध्ययन के लिए करें। पर सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रहें। किसी भी चीज को पाने के लिए लक्ष्य निर्धारण जरूरी है। उनका कहना है कि रोजाना पांच से छह घंटे की पढ़ाई और समाचार पत्रों का नियमित व गहन अध्ययन जरूरी है। श्रद्धा प्रतापगढ़ के रानीगंज के पचरास गांव की रहने वाली हैं। परिणाम आने के बाद परिजनों में खुशी की लहर है। उनके पिता संतोष पांडेय रानीगंज बाजार में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। श्रद्धा पांडेय मार्च 2026 में आए यूपी पीसीएस के परिणाम में असिस्टेंट कमिश्नर बनीं। श्रद्धा के साथ ही पूरे परिवार में खुशी छा गई।