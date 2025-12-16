Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BPSC 70th Mains Result 2025 OUT at bpsc.bih.nic.in, 5401 candidates qualified for interview merit list pdf download
BPSC 70th Mains Result 2025: BPSC 70वीं मेंस परीक्षा का रिजल्ट bpsc.bih.nic.in पर जारी, 5401 अभ्यर्थी हुए सफल

BPSC 70th Mains Result 2025: BPSC 70वीं मेंस परीक्षा का रिजल्ट bpsc.bih.nic.in पर जारी, 5401 अभ्यर्थी हुए सफल

संक्षेप:

BPSC 70th Mains Result 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा (CCE Mains) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार bpsc.bih.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

Dec 16, 2025 08:48 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BPSC 70th Mains Result 2025 Download Pdf: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आयोग ने आधिकारिक तौर पर 70वीं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा (CCE Mains) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस कठिन परीक्षा में भाग लिया था, वे अब BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

5401 अभ्यर्थी हुए सफल

एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक पटना स्थित 32 परीक्षा केंद्रों पर किया था। मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 20,034 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से कुल 5401 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है।

वेबसाइट पर उपलब्ध है मेरिट लिस्ट

आयोग ने सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर वाली मेरिट लिस्ट पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में जारी कर दी है। इस लिस्ट में केवल उन उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा की कट-ऑफ को पार किया है।

Bihar 70th Mains Result: बीपीएससी 70वीं मेंस परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक करें?

1. सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Results' सेक्शन के अंतर्गत 'Results: 70th Combined Main (Written) Competitive Examination' के लिंक पर क्लिक करें।

3. क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर खुल जाएगी।

4. इस फाइल में अपना रोल नंबर ढूंढने के लिए 'Ctrl+F' (कंप्यूटर पर) या सर्च बार (मोबाइल पर) का उपयोग करें।

5. यदि आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो आप अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए चयनित हो गए हैं।

अगला पड़ाव: इंटरव्यू

मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए अब सबसे चुनौतीपूर्ण और अंतिम पड़ाव इंटरव्यू होगा। आयोग जल्द ही इंटरव्यू की तारीखों और एडमिट कार्ड के बारे में विस्तृत शेड्यूल जारी करेगा। इंटरव्यू के माध्यम से उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासनिक कौशल को परखा जाएगा। मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद अब उम्मीदवारों को बिना समय गवाएं मॉक इंटरव्यू और करंट अफेयर्स की तैयारी तेज कर देनी चाहिए।

इस परीक्षा के माध्यम से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता पर आधारित है। भविष्य के सभी अपडेट के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के संपर्क में रहें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
BPSC BPSC 70th CCE 2024 exam Bpsc Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।