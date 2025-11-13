BPSC 70th Mains Exam: BPSC 70वीं मुख्य परीक्षा में पारदर्शिता की नई पहल, 'बिना जांची' उत्तर पुस्तिकाएं वेबसाइट पर अपलोड

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़BPSC 70th Mains Exam: 'Unevaluated' Answer Sheets Uploaded Online on bpsc.bihar.gov.in, know details
संक्षेप: BPSC 70th Mains Exam: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं एकीकृत मुख्य (लिखित) प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों की 'बिना जांची हुई' उत्तर पुस्तिकाओं को अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर अपलोड कर दिया है।

Thu, 13 Nov 2025 03:08 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
BPSC 70th Mains Exam 2025: बिहार प्रशासनिक सेवा में उच्च पदों पर जाने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं एकीकृत मुख्य (लिखित) प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों की 'बिना जांची हुई' उत्तर पुस्तिकाओं को अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर अपलोड कर दिया है।

यह कदम BPSC की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। यह नोटिस 13 नवंबर 2025 को जारी किया गया, जिसके बाद हजारों उम्मीदवार अपनी लिखी हुई कॉपियों को देख सकते हैं।

BPSC 70th Mains Exam 2025 Notice Link

क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?

आमतौर पर, उम्मीदवारों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं तब तक नहीं दिखाई जातीं जब तक कि परिणाम घोषित नहीं हो जाता। लेकिन 'बिना जांची हुई' उत्तर पुस्तिकाओं को पहले ही सार्वजनिक करने से छात्रों को यह सुविधा मिलती है कि वे यह चेक कर सकें कि:

सही कॉपी अपलोड हुई: उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके रोल नंबर के सामने उन्हीं की लिखी हुई उत्तर पुस्तिका अपलोड हुई है।

उत्तरों को चेक कर सकते: वे देख सकते हैं कि उन्होंने मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के उत्तर लिखे थे। यह उन्हें भविष्य की परीक्षाओं के लिए अपनी लिखने की शैली और उत्तरों का आकलन करने में मदद मिलेगी।

भरोसा और विश्वास: इस प्रक्रिया से पूरी परीक्षा प्रणाली में उम्मीदवारों का विश्वास और बढ़ेगा।

उम्मीदवार क्या करें?

जिन भी उम्मीदवारों ने 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा दी है, उन्हें जल्द से जल्द अपनी उत्तर पुस्तिका डाउनलोड कर लेनी चाहिए।

पहला स्टेप: सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट (bpsc.bih.nic.in) पर जाएं।

दूसरा स्टेप: अपने यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करें।

तीसरा स्टेप: आपको डैशबोर्ड पर 'Unevaluated Answer Book' या 'बिना जांची उत्तर पुस्तिका' का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका की PDF कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार इसे डाउनलोड करने के लिए निर्धारित समय-सीमा 24 नवंबर 2025 का ध्यान रखें और जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें।

अब आगे क्या होगा?

यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये कॉपियां अभी 'बिना जांची हुई' हैं, यानी इसमें आपको कोई अंक या रिमार्क नहीं दिखाई देगा। कॉपी अपलोड होने के बाद अब आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उम्मीद है कि इस प्रक्रिया के बाद जल्द ही 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

BPSC ने इस पहल से अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए भी एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक मॉडल बन सकता है।

