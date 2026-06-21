BPSC 70bवीं में दिव्यांग कोटे की 8 सीटें रह गईं खाली, जानें किस पद के लिए कितने चयनित

70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत राज्य सरकार के 27 विभागों में कुल 2009 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पद और वित्त विभाग में वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के 6 पदों को शामिल किया गया था।

बीपीएससी ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत राज्य सरकार के 27 विभागों में कुल 2009 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पद और वित्त विभाग में वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के 6 पदों को शामिल किया गया था। इस तरह कुल 2027 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई।

बता दें कि दिव्यांग कोटे की आठ सीटें रिक्त रह गईं। कुल 4 लाख 83 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को राज्य के 37 जिलों में बनाए गए 911 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। पटना स्थित बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता की शिकायत के बाद वहां की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बाद में 4 जनवरी 2025 को पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर पुनर्परीक्षा में कुल 3 लाख 28 हजार 990 अभ्यर्थी शामिल हुए। मुख्य परीक्षा के लिए 21581 अभ्यर्थी सफल हुए थे। साक्षात्कार के लिए 5449 चयनित कुए गए थे।

किस पद के लिए कितने चयनित बिहार प्रशासनिक सेवा : 200

बिहार पुलिस सेवा (डीएसपी) : 136

जिला कमांडेंट : 12

जेल अधीक्षक : 3

राज्य कर सहायक आयुक्त : 168

सब-रजिस्ट्रार : 11

उप चुनाव अधिकारी : 12

बिहार शिक्षा सेवा : 50

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा इकाई : 12

सहायक निदेशक, दिव्यांगता सशक्तीरकण इकाई : 9

सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई : 9

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी : 6

गन्ना अधिकारी : 1

रोजगार अधिकारी/ जिला रोजगार अधिकारी : 14

सहायक योजना अधिकारी/ सहायक निदेशक :23

अपर जिला परिवहन पदाधिकारी : 8

नगर कार्यपालक पदाधिकारी : 59

ग्रामीण विकास अधिकारी : 390

राजस्व अधिकारी : 285

श्रम प्रवर्तन अधिकारी :67

प्रखंड पंचायत राज अधिकारी :83

आपूर्ति निरीक्षक : 231

प्रखंड एससी- एसटी पदाधिकारी : 124

प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी : 28

प्रोबेशन ऑफिसर : 35

सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां :29

जिला ऑडिट ऑफिसर : 4

यूपी की श्रद्धा पांडे रहीं टॉपर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में श्रद्धा पांडे ने पहला स्थान हासिल किया है। श्रद्धा पांडे ने 593 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। वहीं, शशांक गौरव 592 अंकों के साथ दूसरे और 592 अंकों के साथ आयुष बिजॉय तीसरे स्थान पर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे टॉपर श्रद्धा पांडे की।