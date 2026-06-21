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BPSC 70bवीं में दिव्यांग कोटे की 8 सीटें रह गईं खाली, जानें किस पद के लिए कितने चयनित

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70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत राज्य सरकार के 27 विभागों में कुल 2009 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पद और वित्त विभाग में वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के 6 पदों को शामिल किया गया था। 

BPSC 70bवीं में दिव्यांग कोटे की 8 सीटें रह गईं खाली, जानें किस पद के लिए कितने चयनित

बीपीएससी ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत राज्य सरकार के 27 विभागों में कुल 2009 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पद और वित्त विभाग में वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के 6 पदों को शामिल किया गया था। इस तरह कुल 2027 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई।

बता दें कि दिव्यांग कोटे की आठ सीटें रिक्त रह गईं। कुल 4 लाख 83 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को राज्य के 37 जिलों में बनाए गए 911 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। पटना स्थित बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता की शिकायत के बाद वहां की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बाद में 4 जनवरी 2025 को पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर पुनर्परीक्षा में कुल 3 लाख 28 हजार 990 अभ्यर्थी शामिल हुए। मुख्य परीक्षा के लिए 21581 अभ्यर्थी सफल हुए थे। साक्षात्कार के लिए 5449 चयनित कुए गए थे।

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किस पद के लिए कितने चयनित

बिहार प्रशासनिक सेवा : 200

बिहार पुलिस सेवा (डीएसपी) : 136

जिला कमांडेंट : 12

जेल अधीक्षक : 3

राज्य कर सहायक आयुक्त : 168

सब-रजिस्ट्रार : 11

उप चुनाव अधिकारी : 12

बिहार शिक्षा सेवा : 50

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा इकाई : 12

सहायक निदेशक, दिव्यांगता सशक्तीरकण इकाई : 9

सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई : 9

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी : 6

गन्ना अधिकारी : 1

रोजगार अधिकारी/ जिला रोजगार अधिकारी : 14

सहायक योजना अधिकारी/ सहायक निदेशक :23

अपर जिला परिवहन पदाधिकारी : 8

नगर कार्यपालक पदाधिकारी : 59

ग्रामीण विकास अधिकारी : 390

राजस्व अधिकारी : 285

श्रम प्रवर्तन अधिकारी :67

प्रखंड पंचायत राज अधिकारी :83

आपूर्ति निरीक्षक : 231

प्रखंड एससी- एसटी पदाधिकारी : 124

प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी : 28

प्रोबेशन ऑफिसर : 35

सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां :29

जिला ऑडिट ऑफिसर : 4

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यूपी की श्रद्धा पांडे रहीं टॉपर

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में श्रद्धा पांडे ने पहला स्थान हासिल किया है। श्रद्धा पांडे ने 593 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। वहीं, शशांक गौरव 592 अंकों के साथ दूसरे और 592 अंकों के साथ आयुष बिजॉय तीसरे स्थान पर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे टॉपर श्रद्धा पांडे की।

यूपी के प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं श्रद्धा

बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में टॉप पर रहने वाली श्रद्धा पांडेय, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के गरीब परिवार से आती हैं। यह पहली बार नहीं जब उन्होंने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया हो। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा में क्रैक करके असिस्टेंट कमिश्नर का पद प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने UPPSC संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में EWS कैटेगरी से 153वीं रैंक हासिल की थी और असिस्टेंट कमिश्नर (कमर्शियल टैक्स) पद प्राप्त किया था।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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