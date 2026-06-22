BPSC 70th Result 2026: बीपीएससी फाइनल रिजल्ट में झारखंड की बेटियों ने लहराया परचम, बनीं अफसर
BPSC Result: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें कुल 2027 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इस परीक्षा में झारखंड की बेटियों ने अपनी मेधा का लोहा मनवाते हुए शानदार सफलता हासिल की है।
BPSC Result: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शनिवार को अपनी एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार आयोग की मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के कड़े दौर को पार करते हुए कुल 2027 अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की की है। इस परीक्षा की सबसे खास और गौरवशाली बात यह रही कि इसमें पड़ोसी राज्य झारखंड की कई प्रतिभाशाली बेटियों ने अपनी मेरिट, कठिन परिश्रम और अटूट आत्मविश्वास के बल पर बड़ी सफलता अर्जित की है। अच्छी रैंकिंग के साथ इन बेटियों ने न सिर्फ अपने माता-पिता का सपना सच किया है, बल्कि पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है। आइए जानते हैं इन भावी महिला अधिकारियों के संघर्ष और सफलता की दिलचस्प कहानियां:
कठिन परिश्रम से बक्सर की मूल निवासी मधु कुमारी बनीं 'सीओ'
हजारीबाग के हीराबाग की रहने वाली और बिहार के बक्सर जिले के सोनवर्षा गांव की मूल निवासी मधु कुमारी ने अपनी मेहनत के दम पर बिहार राजस्व सेवा में सीधे अंचलाधिकारी (CO) का पद हासिल किया है। मधु वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश मिश्र और मीरा देवी की सुपुत्री हैं। अपनी इस ऐतिहासिक सफलता पर बेहद खुश मधु ने बताया कि निरंतर परिश्रम, दृढ़ संकल्प और खुद पर भरोसा रखने से किसी भी बड़े लक्ष्य को पाया जा सकता है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे हजारीबाग जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है।
BIT मेसरा की इंजीनियर अनुपमा विनायक अब बनीं प्रशासनिक अफसर
गुमला जिले की रहने वाली कुमारी अनुपमा विनायक ने भी बीपीएससी परीक्षा को पास कर अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया है। संजय कुमार विनायक और मांडवी रानी की बेटी अनुपमा की शुरुआती पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल, गुमला से हुई थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थीं और 12वीं के बाद उन्होंने देश की प्रतिष्ठित जेईई मेन (JEE Main) परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्होंने बीआईटी मेसरा (BIT Mesra) से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज का रुख किया और आज अपनी मेहनत के दम पर सफलता का परचम लहरा दिया।
पहले ही प्रयास में ग्रामीण विकास विभाग में अधिकारी बनीं सृष्टि कुमारी
गुमला के भरनो प्रखंड के रहने वाले खाद-बीज व्यवसायी दिनेश प्रसाद केशरी की पुत्री सृष्टि कुमारी ने वह कर दिखाया है, जिसका सपना हर सिविल सेवा एस्पिरेंट देखता है। सृष्टि ने अपने पहले ही प्रयास में बीपीएससी परीक्षा क्रैक कर ली है। उन्हें पूरे परीक्षा में 553वीं रैंक प्राप्त हुई है और उनका चयन ग्रामीण विकास विभाग में अधिकारी के पद पर हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सृष्टि रांची में रहकर ऑनलाइन माध्यम से यूपीएससी (UPSC) की तैयारी कर रही थीं और इसी तैयारी के दम पर उन्होंने पहली बार में ही बीपीएससी में बाजी मार ली।
अलीशा बनीं सप्लाई इंस्पेक्टर, तो तैराक काजल को मिला वेलफेयर ऑफिसर का पद
हजारीबाग की एक और होनहार बेटी अलीशा अनल ने अपने दूसरे प्रयास में शानदार सफलता हासिल करते हुए 'सप्लाई इंस्पेक्टर' का पद हासिल किया है। डीएवी हजारीबाग की पूर्व छात्रा अलीशा ने अपनी इस बड़ी कामयाबी का श्रेय अपने माता-पिता, दीदी, जीजू और छोटे भाई के सहयोग को दिया है।
वहीं, हजारीबाग के मुकुंदगंज की रहने वाली काजल कुमारी का चयन प्रखंड कल्याण पदाधिकारी (BDO) के पद पर हुआ है। काजल के पिता विपिन बिहारी सिंह रामगढ़ में पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर हैं और मां पुष्पा सिंह एक गृहिणी हैं। काजल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी चैंपियन रही हैं। उन्होंने हजारीबाग झील में नियमित अभ्यास कर कई राज्यस्तरीय तैराकी प्रतियोगिताओं में जिले का प्रतिनिधित्व किया है और मेडल जीते हैं।
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