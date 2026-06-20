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BPSC 70वीं परीक्षा रिजल्ट में यूपी की श्रद्धा पांडे टॉपर, टॉप-10 में 5 महिला; देखें लिस्ट

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बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में उत्तर प्रदेश की श्रद्धा पांडे 593 मार्क्स पाकर टॉपर बनी हैं। वहीं, शशांक गौरव और आयुष बिजॉय दोनों ने 592 अंक हासिल करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि इस सूची की टॉप 100 में 45 महिला उम्मीदवार हैं। जबकि टॉप 10 में 5 महिला उम्मीदवारों का नाम है।

BPSC 70वीं परीक्षा रिजल्ट में यूपी की श्रद्धा पांडे टॉपर, टॉप-10 में 5 महिला; देखें लिस्ट

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आयोग ने रिजल्ट के साथ-साथ पूरी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में उत्तर प्रदेश की श्रद्धा पांडे 593 मार्क्स पाकर टॉपर बनी हैं। वहीं, शशांक गौरव और आयुष बिजॉय दोनों ने 592 अंक हासिल करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि इस सूची की टॉप 100 में 45 महिला उम्मीदवार हैं। जबकि टॉप 10 में 5 महिला उम्मीदवारों का नाम है।

ये भी पढ़ें:BPSC 70वीं CCE का फाइनल रिजल्ट जारी, श्रद्धा पांडे ने किया टॉप

यहां देखें टॉप-10 की सूची

1. श्रद्धा पांडे

2. शशांक गौरव

3. आयुष बिजॉय

4. परिक्षीत मदान

5. उदय प्रताप यादव

6. रश्मी किरण

7. लक्ष्मीकांत मिश्रा

8. चंद्रकांता कुमारी

9. उपासना शर्मा

10. प्रिया

BPSC 70वीं परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक करें?

सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर Result या Important Notice सेक्शन में जाएं।

वहां 70th Combined Competitive Examination Final Result के लिंक पर क्लिक करें।

लिंक खुलते ही रिजल्ट की PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी, इसे डाउनलोड कर लें।

PDF में अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F दबाएं और रोल नंबर दर्ज करें।

भविष्य के लिए रिजल्ट की कॉपी सेव या प्रिंट करके अपने पास रख लें।

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तीन चरणों के बाद जारी हुआ फाइनल रिजल्ट

BPSC 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा तीन चरणों—प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू में आयोजित की गई थी। उम्मीदवारों का अंतिम चयन इन तीनों चरणों में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया है।

दिव्यांग कटेगरी के 8 पद रह गए रिक्त

रिजल्ट जारी करते हुए आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने बताया कि 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया रही। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2035 पदों पर नियुक्तियां की जानी थीं। हालांकि अंतिम चयन सूची में 2,027 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एसडीएम, डीएसपी, राज्य कर अधिकारी, कराधान अधिकारी समेत विभिन्न प्रशासनिक पदों पर की जाएगी। दिव्यांग श्रेणी के 8 पद योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण रिक्त रह गए।

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20 हजार से ज्यादा छात्रों ने दी थी मेन्स परीक्षा

इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2025 में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच पटना के 32 परीक्षा केंद्रों पर हुई। इस परीक्षा में कुल 20,034 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम 16 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। मेन्स क्लियर करने के बाद कुल 5,401 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना गया था, जिसके बाद अब फाइनल रिजल्ट सामने आया है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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