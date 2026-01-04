BPSC 70th Interview Date: बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा के इंटरव्यू 21 जनवरी से शुरू होंगे , 5,401 अभ्यर्थी होंगे शामिल

संक्षेप: BPSC 70th Interview Date: बीपीएससी ने एकीकृत 70वीं संयुक्त परीक्षा के इंटरव्यू की तिथियां घोषित कर दी हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, इंटरव्यू की प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 (बुधवार) से शुरू होने जा रही है।

BPSC 70th CCE Interview Date: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की है। आयोग ने एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की तिथियां घोषित कर दी हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, इंटरव्यू की प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 (बुधवार) से शुरू होने जा रही है।

इंटरव्यू के लिए 5,401 अभ्यर्थी सफल बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच पटना के 32 केंद्रों पर किया गया था। इस परीक्षा में कुल 20,034 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद 5,401 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए पात्र पाया गया है। आयोग अब इन अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व और प्रशासनिक कौशल का परीक्षण करेगा। इंटरव्यू कुल 120 अंकों का होगा, जिसमें प्रतिदिन लगभग 10 से 20 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।

2035 पदों पर होनी है बंपर बहाली इस भर्ती अभियान के जरिए बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 2035 रिक्त पदों को भरा जाना है। इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा (SDO), बिहार पुलिस सेवा (DSP), राज्य कर सहायक आयुक्त और अन्य राजपत्रित पदों पर नियुक्तियां शामिल हैं।

अंतिम मेरिट लिस्ट: चयन का आधार मुख्य परीक्षा (900 अंक) और साक्षात्कार (120 अंक) के कुल 1020 अंकों को बनाया जाएगा।

टाई-ब्रेकर नियम: यदि दो अभ्यर्थियों के कुल अंक समान रहते हैं, तो मुख्य परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को वरीयता दी जाएगी।