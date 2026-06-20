BPSC 70वीं CCE का फाइनल रिजल्ट जारी, श्रद्धा पांडे ने किया टॉप

फाइनल रिजल्ट से पहले मुख्य परीक्षा में सफल 5401 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया था। इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों को इससे राहत मिली है। आयोग ने यह रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारीकिया है। इस परीक्षा में श्रद्धा पांडे ने 593 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। वहीं शशांक गौरव और आयुष विजय ने 592-592 अंक प्राप्त कर दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।

कब हुई थी परीक्षा बता दें कि फाइनल रिजल्ट से पहले मुख्य परीक्षा में सफल 5401 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया था। इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की। 70वीं CCE मुख्य (लिखित) परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक पटना के 32 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें कुल 20,034 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा का परिणाम 16 दिसंबर 2025 को घोषित किया गया था।

पीडीएफ में जारी किया गया रिजल्ट अंतिम परिणाम जारी होने के साथ ही विभिन्न प्रशासनिक और अन्य सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। चयनित उम्मीदवारों के लिए यह वर्षों की मेहनत और तैयारी का महत्वपूर्ण पड़ाव है। अंतिम चयन सूची PDF फॉर्मेट में जारी की गई है, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर और अन्य विवरण दिए गए हैं।

BPSC 70वीं CCE का फाइनल रिजल्ट कैसे देखें? BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर दिए गए "Latest Updates" सेक्शन में जाएं।

"70th Combined Competitive Examination Final Result" लिंक पर क्लिक करें।

PDF फाइल खुल जाएगी।

PDF में अपना रोल नंबर या नाम सर्च करके परिणाम देखें।

आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट जारी करते हुए आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने बताया कि 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया रही। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2,035 पदों पर नियुक्तियां की जानी थीं। हालांकि अंतिम चयन सूची में 2,027 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एसडीएम, डीएसपी, राज्य कर अधिकारी, कराधान अधिकारी समेत विभिन्न प्रशासनिक पदों पर की जाएगी। दिव्यांग श्रेणी के 8 पद योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण रिक्त रह गए।