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BPSC 33वीं न्यायिक सेवा परीक्षा टली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा फैसला

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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BPSC ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2026 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद 3 जून को होने वाली परीक्षा फिलहाल टाल दी गई है।

BPSC 33वीं न्यायिक सेवा परीक्षा टली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा फैसला

BPSC 33rd bihar judicial service preliminary exam postponed : बिहार न्यायिक सेवा की तैयारी में दिन-रात जुटे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बुधवार की सुबह बड़ी खबर लेकर आई। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है। यह परीक्षा 3 जून 2026 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। आयोग की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बाद लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला

जारी नोटिस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान 22 मई 2026 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था। उसी आदेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग ने 3 जून को होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। नोटिस में साफ शब्दों में कहा गया है कि परीक्षा फिलहाल आयोजित नहीं की जाएगी। हालांकि नई परीक्षा तिथि को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब आयोग की अगली सूचना का इंतजार करना होगा।

पहले परियोजना प्रबंधक भर्ती परीक्षा भी टली

इससे पहले बीपीएससी ने उद्योग विभाग के तहत होने वाली परियोजना प्रबंधक भर्ती परीक्षा को अचानक स्थगित कर दिया। आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि विज्ञापन संख्या 109/2025 के तहत 30 मई 2026 को प्रस्तावित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अपरिहार्य और प्रशासनिक कारणों से फिलहाल टाल दी गई है। नई परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। गौरतलब है कि परियोजना प्रबंधक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी में जुटे थे। परीक्षा की तारीख नजदीक आने के बीच अचानक स्थगन की सूचना आने से उम्मीदवारों में बेचैनी बढ़ गई। आयोग ने कारणों का विस्तृत खुलासा नहीं किया, लेकिन प्रशासनिक वजहों का हवाला देते हुए परीक्षा आगे बढ़ाने की बात कही।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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