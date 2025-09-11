BPharma vs DPharma : DPharm or BPharm which degree is better career growth salary BPharma vs DPharma : फार्मेसी में डिप्लोमा से बेहतर डिग्री, डीफार्मा से ज्यादा अवसर बीफार्मा में, Career Hindi News - Hindustan
12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो विषयों से पास करने वाले फार्मेसी में करियर बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो विकल्प हैं – डी फार्मा और बी फार्मा। डी.फार्मा की अवधि 2 वर्ष है। जबकि बीफार्मा चार वर्ष का कोर्स होता है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, आशीष आदर्श, करियर काउंसलरThu, 11 Sep 2025 07:53 AM
12वीं कक्षा पीसीबी विषयों से पास करने वाले फार्मेसी में करियर बना सकते हैं। फार्मेसी मेडिकल की एक ऐसी ब्रांच है, जिसमें दवाइयों (मेडिसिन) से जुड़ी सारी बातें आती हैं। दवाइयों का ज्ञान, उन्हें पहचानना, सुरक्षित रखना, बनाना, जांचना और उनकी क्वालिटी को प्रमाणित करना इत्यादि शामिल है। इस कोर्स को पूरा करने पर आप फार्मासिस्ट बनते हैं। इसके लिए आपके पास दो विकल्प हैं – डी फार्मा और बी फार्मा। डी.फार्मा की अवधि 2 वर्ष है।

यदि आप मेडिसिन के कारोबार में जाना चाहती हैं या इससे संबंधित कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, तो आपको कम से कम डी.फार्मा का कोर्स पूरा करना होगा। वहीं, 4 साल के बैचलर इन फार्मेसी कोर्स उन लोगों के लिए जरूरी है, जो दवा निर्माण, रिसर्च, मार्केटिंग और फार्मासिस्ट के तौर पर अस्पतालों में काम करना चाहते हैं। मेडिसिन बिजनेस का भारत में बहुत बड़ा बाजार है। विशेष बात यह है कि डी. फार्मा की तुलना में बी. फार्मा कोर्स पूरा करने पर आपको करियर में कई गुना अधिक अवसर मिलेंगे।

प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत बी.फार्मा के बाद फार्मा इंडस्ट्री में आपके पास अनगिनत अवसर होंगे और फार्मा कंपनी, कम्यूनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रेगुलेटरी अफेयर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स एंड मार्केटिंग, मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग आदि में काम करने का अवसर मिलेगा। देश की दिग्गज फार्मा कम्पनियां, जैसे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डॉ. रेड्डी लैबोरेट्रीज लिमिटेड, डेविस लैबोरेट्रीज लिमिटेड, सिपला लिमिटेड, बायोकॉन लिमिटेड इत्यादि में बी.फार्मा उत्तीर्ण स्टूडेंट्स की भारी डिमांड रहती है।

वहीं, सरकारी नौकरी में जाने वाले युवाओं के लिए ड्रग इंस्पेक्टर का शानदार विकल्प है। ड्रग इंस्पेक्टर वह सरकारी अफसर होता है, जो दवाइयों की क्वालिटी, सुरक्षा और नियमों की जांच करता है। इसके तहत नकली और अवैध दवाओं पर रोक लगाना, दवाओं के प्रोडक्शन, बिक्री और भंडारण की निगरानी करना और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 का पालन करवाना इत्यादि काम भी शामिल हैं। ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए राज्य सरकार द्वारा परीक्षा संचालित की जाती है। न्यूनतम योग्यता के तौर पर बी.फार्मा के साथ 2 वर्ष तक का कार्य अनुभव मांगा जाता है। मान्यता प्राप्त फार्मेसी संस्थानों की बात करें, तो भारत में फार्मेसी कोर्स वे ही कॉलेज चला सकते हैं, जिनकी मान्यता द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) से हो। मान्यता प्राप्त संस्थानों की जानकारी के लिए पीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट देखें – www.pci.nic.in

