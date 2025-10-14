BPharma : खुशखबरी, बीफार्मा डिग्री वाले भी अब फार्मासिस्ट भर्ती के लिए होंगे योग्य, पद भी बढ़ेंगे

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पदों पर जल्द ही बीफार्मा डिग्री वाले युवाओं को भी भर्ती का मौका मिलेगा। सरकार स्वास्थ्य उप केंद्रों के साथ ही सरकारी अस्पतालों में भी फार्मासिस्ट के पद बढ़ाने पर विचार कर रही है।

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पदों पर जल्द ही बीफार्मा डिग्री वाले युवाओं को भी भर्ती का मौका मिलेगा। सरकार अस्पतालों में फार्मासिस्ट के पद बढ़ाने के साथ ही भर्ती की शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव करने जा रही है। सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति के लिए अभी फार्मेसी का डिप्लोमा मान्य है। जबकि फार्मेसी में डिग्री करने वाले युवाओं को इस पद के लिए योग्य नहीं माना जाता। फार्मेसी अधिकारी एसोसिएशन के साथ ही बी फार्मा प्रशिक्षित भी लंबे समय से इन नियमों में बदलाव की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि हायर एजुकेशन को भी फार्मासिस्ट पद के लिए मान्य किया जाना चाहिए। अब स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे पद सरकार स्वास्थ्य उप केंद्रों के साथ ही सरकारी अस्पतालों में भी फार्मासिस्ट के पद बढ़ाने पर विचार कर रही है। पूर्व में स्वास्थ्य उपकेंद्रों में फार्मासिस्ट पद होते थे। लेकिन राज्य में आईपीएचएस मानक लागू होने के बाद इन पदों को खत्म कर दिया गया था। अब दोबारा इन पदों को बहाल करने के साथ ही अस्पतालों में भी पद बढ़ाने पर विचार चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इससे करीब एक हजार पद बढ़ सकते हैं।

15 हजार से अधिक प्रशिक्षित कर रहे नौकरी के मौके का इंतजार प्रदेश में बी फार्मा करने वाले युवाओं की संख्या 15 हजार से अधिक है। युवाओं को आमतौर पर कोर्स करने के दौरान यह जानकारी नहीं होती कि इस कोर्स के बाद अभी सरकारी नौकरी के मौके नहीं हैं। लेकिन जब वह कोर्स कर लेते हैं तो वह फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन नहीं कर पाते। राज्य में ऐसे युवाओं की संख्या हर साल बढ़ रही है।