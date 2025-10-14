Hindustan Hindi News
BPharma degree holders will now be eligible for pharmacist recruitment new vacancies also increase B Pharma uttarakhand

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, विमल पुर्वाल, देहरादूनTue, 14 Oct 2025 06:56 AM
BPharma : खुशखबरी, बीफार्मा डिग्री वाले भी अब फार्मासिस्ट भर्ती के लिए होंगे योग्य, पद भी बढ़ेंगे

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पदों पर जल्द ही बीफार्मा डिग्री वाले युवाओं को भी भर्ती का मौका मिलेगा। सरकार अस्पतालों में फार्मासिस्ट के पद बढ़ाने के साथ ही भर्ती की शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव करने जा रही है। सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति के लिए अभी फार्मेसी का डिप्लोमा मान्य है। जबकि फार्मेसी में डिग्री करने वाले युवाओं को इस पद के लिए योग्य नहीं माना जाता। फार्मेसी अधिकारी एसोसिएशन के साथ ही बी फार्मा प्रशिक्षित भी लंबे समय से इन नियमों में बदलाव की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि हायर एजुकेशन को भी फार्मासिस्ट पद के लिए मान्य किया जाना चाहिए। अब स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे पद

सरकार स्वास्थ्य उप केंद्रों के साथ ही सरकारी अस्पतालों में भी फार्मासिस्ट के पद बढ़ाने पर विचार कर रही है। पूर्व में स्वास्थ्य उपकेंद्रों में फार्मासिस्ट पद होते थे। लेकिन राज्य में आईपीएचएस मानक लागू होने के बाद इन पदों को खत्म कर दिया गया था। अब दोबारा इन पदों को बहाल करने के साथ ही अस्पतालों में भी पद बढ़ाने पर विचार चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इससे करीब एक हजार पद बढ़ सकते हैं।

15 हजार से अधिक प्रशिक्षित कर रहे नौकरी के मौके का इंतजार

प्रदेश में बी फार्मा करने वाले युवाओं की संख्या 15 हजार से अधिक है। युवाओं को आमतौर पर कोर्स करने के दौरान यह जानकारी नहीं होती कि इस कोर्स के बाद अभी सरकारी नौकरी के मौके नहीं हैं। लेकिन जब वह कोर्स कर लेते हैं तो वह फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन नहीं कर पाते। राज्य में ऐसे युवाओं की संख्या हर साल बढ़ रही है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, 'अस्पतालों में फार्मासिस्ट के पद बढ़ाने के साथ ही शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों को इस संदर्भ में अध्ययन के बाद प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।'

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
b pharma
