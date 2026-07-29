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BPCL Vacancy 2026: भारत पेट्रोलियम में 154 पदों पर निकली सरकारी नौकरी, जानें योग्यता और सैलरी

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने डिप्लोमा धारकों के लिए टेक्नीशियन व ऑपरेटर के 154 पदों पर भर्ती निकाली है। 13 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर शानदार करियर की शुरुआत करें। 

BPCL Recruitment 2026
BPCL भर्ती 2026

BPCL Recruitment Online Form 2026: अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है। बीपीसीएल ने अपने नॉन-एक्जीक्यूटिव कैडर के तहत एंट्री लेवल के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 154 रिक्तियों को भरा जाएगा। अगर आप भी इस अवसर को गवांना नहीं चाहते हैं, तो आज 29 जुलाई 2026 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक) रखी गई है।

किन-किन पदों पर होगी भर्ती?

प्रोसेस टेक्नीशियन (केमिकल): 60 पद

प्रोसेस ऑपरेटर / ऑपरेटर (केमिकल): 64 पद

टेक्नीशियन / ऑपरेटर (मैकेनिकल): 13 पद

टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल): 17 पद

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कौन कर सकता है आवेदन? शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का संबंधित ब्रांच में फुल-टाइम डिप्लोमा पास होना अनिवार्य है।

केमिकल ब्रांच (स्टेट कोड A और B): उम्मीदवार के पास केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित उद्योग में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव या 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जरूरी है।

मैकेनिकल ब्रांच (स्टेट कोड C): मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ 1 साल का प्रासंगिक अनुभव या अप्रेंटिसशिप होना अनिवार्य है।

इलेक्ट्रिकल ब्रांच (स्टेट कोड D): इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम या इंडस्ट्रियल कंट्रोल में डिप्लोमा धारक उम्मीदवार पात्र हैं। साथ ही 1 वर्ष का कार्य अनुभव या अप्रेंटिसशिप आवश्यक है।

विशेष ध्यान दें: सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए डिप्लोमा में न्यूनतम 60% अंक होना आवश्यक है, जबकि एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 50% अंक का नियम लागू होगा। बी.ई., बी.टेक या डिस्टेंस से डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी इसके पात्र नहीं होंगे।

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आयु सीमा और मिलने वाला वेतन

आयु सीमा: 1 जुलाई 2026 के आधार पर उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित श्रेणियों जैसे ओबीसी (NCL) को 3 वर्ष तथा एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

सैलरी: अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को एनजी-2 (NG-2) ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा। उनका शुरुआती सैलरी 26,500 रुपये प्रति माह होगी, जबकि कुल पे-स्केल 26,500 रुपये से 34,000 रुपये का रहेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्ते भी बीपीसीएल के नियमों के अनुसार दिए जाएंगे।

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चयन प्रक्रिया और आवेदन करने का तरीका

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT): पहला चरण 100 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा का होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

स्किल्स/प्रोफिशिएंसी टेस्ट (SPT): यह केवल क्वालीफाइंग नेचर का होगा।

प्री-एंप्लॉयमेंट मेडिकल जांच: अंतिम नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी भारत पेट्रोलियम की आधिकारिक वेबसाइट www.bharatpetroleum.com पर जाएं और 'Careers' सेक्शन में जाकर दिए गए निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म भरें। अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा कर लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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