Bombay High Court Vacancy : बॉम्बे हाईकोर्ट में क्लर्क व चपरासी समेत 2381 पदों पर निकली भर्ती, योग्यता समेत खास बातें

Dec 09, 2025 09:28 am IST

Bombay High Court Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में क्लर्क, चपरासी, स्टेनोग्राफर व ड्राइवर समेत 2381 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्तियां बॉम्बे हाईकोर्ट की मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद बेंच के लिए की जाएंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक किए जा सकते हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार bombayhighcourt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पदों का ब्योरा और योग्यता क्लर्क - 1382 पद। योग्यता - ग्रेजुएशन एवं टाइपिंग 40WPM, आयु सीमा - 18 वर्ष से 38 वर्ष।

चपरासी - 887, योग्यता - मराठी लिखनी व पढ़नी आती हो।

ड्राइवर - 37, योग्यता - 10वीं पास व एलएमवी लाइसेंस, एवं तीन साल का अनुभव।

स्टेनोग्राफर लोअर- 56, योग्यता - ग्रेजुएशन व शॉर्टहैंड 80wpm + टाइपिंग 40wpm

स्टेनोग्राफर लोअर- 19, योग्यता -ग्रेजुएशन व शॉर्टहैंड 100wpm + टाइपिंग 40wpm

क्लर्क पद के लिए परीक्षा पैटर्न 90 अंक का स्क्रीनिंग टेस्ट

(न्यूनतम पासिंग मार्क्स 45)

अवधि :- एक घंटा

लिखित परीक्षा पेपर

निम्नलिखित विषयों पर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस प्रश्न :- a. मराठी 10 अंक

b. अंग्रेजी 20 अंक

c. सामान्य ज्ञान 10 अंक

d. सामान्य बुद्धिमत्ता 20 अंक

e. अंकगणित 20 अंक

f. कंप्यूटर 10 अंक

(यदि उम्मीदवार स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो जाता है, तो उसे टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं माना जाएगा)

20 अंकों का टाइपिंग टेस्ट

टाइपिंग टेस्ट

(न्यूनतम पासिंग मार्क्स 10)

अवधि 10 मिनट

400 शब्दों वाला टाइपिंग पैसेज।

(यदि उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाता है, तो उसे क्लर्क के पद के लिए नहीं माना जाएगा।)

सेलेक्ट लिस्ट और वेट लिस्ट :- (i) स्क्रीनिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और वाइवा-वोस में उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस के आधार पर पोस्ट के लिए उम्मीदवारों की एक सेलेक्ट लिस्ट और वेट लिस्ट मेरिट के क्रम में तैयार की जाएगी और सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होने के बाद इसे सही समय पर बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा।

(ii) सेलेक्ट लिस्ट और वेट लिस्ट इसके पब्लिकेशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैलिड रहेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी, जब तक कि माननीय चीफ जस्टिस द्वारा वैलिडिटी की अवधि बढ़ाई न जाए।

आवेदन फीस जनरल /ओबीसी / ईडब्ल्यूएस - 1000/- रुपये

एससी/ एसटी / पीडब्ल्यूडी - 1000/-रुपये