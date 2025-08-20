Bombay High Court Recruitment 2025 for personal assistant posts apply online sarkari naukri Bombay High Court Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट पदों पर निकली वैकेंसी, यहां करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Bombay High Court Recruitment 2025 for personal assistant posts apply online sarkari naukri

Bombay High Court Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट पदों पर निकली वैकेंसी, यहां करें अप्लाई

Bombay High Court Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से पर्सनल असिस्टेंट पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाना होगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 03:36 PM
Bombay High Court Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट पदों पर निकली वैकेंसी, यहां करें अप्लाई

Bombay High Court Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से पर्सनल असिस्टेंट पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रकिया 18 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाना होगा।

शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। लॉ डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. हाईकोर्ट में 8 से 10 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

सैलरी-

चयनित उम्मीदवारों को हर महीने सैलरी के रूप में 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये दिए जाएंगे।

चयन प्रकिया-

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 1000 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

